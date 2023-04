Dai messaggini sui social con i cuoricini al raggiro "Ha spillato 33mila euro a un 55enne". A giudizio

Con qualche messaggio carino, sarebbe riuscita a raggirare una persona fragile, facendosi mandare 33mila euro. Per questo ora è sotto processo Doinita Mihaela Trif, una 35enne originaria della Romania e residente in provincia di Cremona. I fatti sarebbero avvenuti dal luglio 2020, quando la donna aveva fatto amicizia con un 55enne di Porto Potenza Picena tramite Facebook. L’uomo, che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e ha problemi di abuso etilico e gioco d’azzardo, avrebbe iniziato a ricevere da lei messaggi affettuosi, cuoricini, tutto un arsenale che, dallo schermo del computer, sarebbe bastato a persuaderlo di un interesse della donna verso di lui. Lei poi avrebbe iniziato a chiedergli una mano per varie difficoltà: un funerale, un incidente d’auto, un compleanno, spese mediche, bollette. E lui via via le avrebbe inviato varie somme, da 55 a 500 euro, ricaricandole la poste pay, con la promessa che lei avrebbe restituito tutto. Ma a gennaio 2022, dopo averle inviato in tutto 33mila euro, l’uomo aveva prosciugato i suoi risparmi, e a quel punto è partita la denuncia. Ieri in tribunale, accogliendo la richiesta del pm Enrico Riccioni, il giudice Giovanni Manzoni ha rinviato a giudizio la donna: il processo si aprirà il 25 ottobre. L’imputata, difesa dall’avvocato Merys Teodori, potrà dare la sua versione. Il 55enne si è costituito parte civile con l’avvocato Paolo Cecchetti.