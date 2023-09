"Dai musical alla prosa". Il cartellone del Vaccaj

Più di 90 artisti, 14 titoli e 26 rappresentazioni (repliche incluse, per allargare agli spettatori le opportunità di andare a teatro), tra musical, prosa, proposte per le scuole, i più piccoli e le famiglie nella nuova programmazione del Vaccaj, a Tolentino. La stagione 2023-2024, battezzata "Indovina chi viene a teatro", è stata presentata ieri in conferenza da Saverio Marconi, Ada Borgiani, Sara Maccari, Gilberto Santini (Amat), con il sindaco Mauro Sclavi e il vicesindaco Alessia Pupo. Dal 14-15 ottobre al 19 aprile tanti saranno gli appuntamenti in cartellone. Comune, Compagnia della Rancia e Amat hanno sottolineato la vivacità del teatro.

"Siamo orgogliosi di questa eccellenza – ha detto il primo cittadino –, che vede ancora una volta una programmazione di tutto rispetto". "Temi variegati e attuali – ha aggiunto il vicesindaco Pupo –, che avvicinano anche i giovani al teatro. Viene seguita l’identità tolentinate col filone del teatro musicale e non poteva essere altrimenti, avendo qui il re del musical Marconi. Abbiamo puntato sulle residenze artistiche, importanti per la promozione del territorio e le ricadute economiche. Abbiamo puntato sulla valorizzazione di attori nati e cresciuti sul territorio (come Matteo Francia, Miriam Moschella, Cesare Bocci e Giacomo Lilliù). I prezzi di tutti gli spettacoli sono (abbiamo aumentato solo di 1 euro a spettacolo a fronte di rincari importanti)". Si comincia ad ottobre con la residenza di riallestimento di "Piccole donne – il Musical", in scena sabato 14 e domenica in esclusiva regionale (regia di Fabrizio Angelini). Il 9-10-11 novembre sarà la volta della residenza di allestimento e l’avvio del tour nazionale di "Sister Act - il Musical", tratto dal film cult con Whoopy Goldberg (regia di Chiara Noschese). Cesare Bocci sarà in scena il 19 novembre con "Lucio Battisti. Emozioni…!", un viaggio di musica e parole con citazioni musicali eseguite dal vivo dall’Orchestra Mercadante. Il 25 novembre si prosegue con "Il Compleanno", per la regia di Peter Stein, il 26-27-28 gennaio torna "Grease – il Musical" per la regia di Marconi (residenza di allestimento). Il 17 febbraio è la volta de "L’onesto fantasma", con protagonista Gianmarco Tognazzi, mentre il 23 febbraio la compagnia Fitzcarraldo propone "Cinque modi illegali di salvare il mondo", spettacolo che racconta la lotta di due attivisti contro la crisi climatica. Il 12 aprile "Tra queste pagine: Lear", targato Compagnia della Rancia (residenza di allestimento), da un’idea di Marconi; vedrà come protagonista quest’ultimo insieme a Matteo Volpotti, per la regia di Lilliù. A chiudere la stagione, il 19 aprile, il musical "Test", opera originale di Simona Nolli, diretta da Giulio Benvenuti.

E poi c’è l’immancabile rassegna di successo "A teatro con mamma e papà", organizzata da Compagnia della Rancia e RanciaVerdeBlu (fino al 24 marzo). Parte il primo ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, con la nuova produzione di Federico e Wanda - Amore riciclo e fantasia in una favola sul tetto. In questa occasione, gli abbonati potranno acquistare un biglietto ridotto al prezzo speciale di 5 euro per coinvolgere nuovi piccoli spettatori nell’esperienza teatrale. E i vecchietti della casa di riposo saranno invitati come ospiti. Il cartellone completo si trova su www.teatrovaccaj.it.