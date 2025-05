Dai Paesi Bassi all’Italia, inaugurato l’agriturismo di Tom e Annemarie

Quattro anni fa, dai Paesi Bassi, Tom van Oorschot e la moglie Annemarie si sono trasferiti a Potenza Picena. E proprio qui hanno dato vita a due progetti importantissimi: il primo, quello della loro famiglia, con due meravigliosi bambini. Il secondo quello che ha visto la sua concretizzazione qualche giorno fa con l’inaugurazione dell’agriturismo "Scala", in contrada Molino Vecchio. In totale la struttura ha quattro camere boutique dal design unico, con colazione e produzioni speciali tra cui quella dell’olio d’oliva biologico.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco Giuseppe Castagna, il presidente del consiglio comunale Catia Mei, l’assessore Margherita Fermani e il capogruppo di maggioranza Mirco Braconi. Presente anche Cinzia Torretti, presidentessa dell’associazione commercianti e artigiani "I Piceni" che, con alcuni membri del direttivo, ha dato il benvenuto alla nuova attività. "Un grande in bocca al lupo ai titolari per questo nuovo percorso e per aver scelto di costruire qui il loro futuro" è l’augurio dell’amministrazione comunale.