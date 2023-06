Dai Perfect Strangers alla Gang Maratona musicale a Villa Potenza

In arrivo 20 band e quattro serate di musica live al bar-teatro bocciofila di Villa Potenza, in ricordo degli amici Paolo Zico e lo Sciacallo Camillo. Si inizia questa sera, alle 21, con i Perfect Strangers e il loro personale tributo ai Deep Purple. La formazione comprende Valeriano Prati (voce), Antonio Guidotti (batteria), Francesco Caporaletti (basso), Fabio Verdini (tastiere) e Marco Casoni (chitarra). Si prosegue domani, sempre dalle 21, con La Macina (gruppo di ricerca e canto popolare) e Gang dei fratelli Severini (uno dei più noti gruppi folk e rock) che suoneranno insieme dal vivo. La Macina è composta da Gastone Pietrucci (voce), Adriano Taborro (chitarra, mandolino, violino, voce, direttore musicale), Marco Gigli (chitarra, cembalo, voce), Riccardo Andrenacci (batteria), Roberto Picchio (fisarmonica, organetto), Marco Tarantelli (contrabbasso) e Giorgio Cellinese (coordinatore). Sabato e domenica, invece, dalle 17 al via "Uanaghena Maratona". Sabato si esibiranno The Kingstones, Jack & The Jackals, Pilgrims, Jenny Rose & Hot Dogs, Trequila Boom Band, The Rockbirds, Italian Blues Band e Dp King Blues Electric Quartet. Domenica, invece, T.N.T., Sottozero, Black Banjo, Cheap Tequila, Xanadu, Eazy Chills, Moodoo, Era e Rov.