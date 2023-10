Dai reperti neolitici alla burocrazia. Sette anni di intoppi

La storia della ricostruzione dell’Itts Divini di San Severino è stata travagliata sin dall’inizio. Dopo il sisma del 2016, in seguito al quale fu dichiarata inagibile e demolita, il cantiere venne affidato alla prima impresa aggiudicataria solo nel 2019. Ma quando le ruspe erano al lavoro da pochissimi, spuntarono dei reperti archeologici. Intervenne quindi la Soprintendenza che studiò i ritrovamenti per un anno circa. Nel frattempo si scatenarono vicende societarie che richiesero ben 40 passaggi burocratici da parte del commissario di allora, Giovanni Legnini, per essere risolte. Delle due società che avevano vinto l’appalto, una manifestò l‘intenzione di recedere dal contratto e l’altra aveva ceduto il ramo d’azienda a una terza società. Emersero anomalie societarie, tanto che fu necessario il coinvolgimento dell’Anac. Legnini risolse il problema nel 2021 affidando il cantiere al gruppo di imprese seconde classificate al bando. A novembre scorso, l’ennesimo pasticcio. Il Rup, ovvero l’ufficio commissariale, avrebbe dovuto depositare al genio civile una variante al progetto senza la quale la ditta non poteva andare avanti né fatturare. Così la decisione di smontare le attrezzature di cantiere per non dover sostenere i costi di un cantiere fermo. Il commissario Castelli nei giorni scorsi ha fatto sapere che il cantiere sta ripartirà a breve. Si spera per l’ultima, definitiva, volta.

Gaia Gennaretti