"Dai residenti solo esagerazioni sul Donoma"

"Il racconto di quanto accaduto l’altra notte è una esagerata rappresentazione dei residenti, una versione esasperata. La verità è che le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale e che non è successo nulla dentro e fuori la discoteca".

Daniele Maria Angelini, titolare del Donoma, riscrive secondo la sua versione le ore della notte tra sabato e domenica, dopo lo show di Simba la Rue, rapper che ha richiamato centinaia di giovani a Civitanova. "Abbiamo aumentato gli uomini della sicurezza nel locale e per la prima volta c’è stata la presenza forte dello Stato, con pattuglie di polizia, carabinieri e guarda di finanza intervenuta coi cani antidroga, e anche la polizia locale ha fatto la sua parte" continua Angelini. Non ci sta alla narrazione dei residenti, che hanno lamentato la solita nottata da incubo, con schiamazzi, atti vandalici e bande di giovani che hanno cercato lo scontro. Circostanza, questa, confermata dalla questura, riuscita a evitare che i gruppi più violenti entrassero in contatto e che ha fermato e denunciato quattro tunisini.

"Voglio precisare – continua Angelini – che è accaduto tutto dopo le 4.30, con il locale chiuso, e voglio ricordare che sabato sera non c’era solo il Donoma aperto, ma tutto viene ricondotto al Donoma. C’è una sorta di preconcetto. Alcuni residenti lo vogliono chiuso, come se questo risolvesse le problematiche di sicurezza di Civitanova, senza considerare che ci sono anche altri locali". Rivendica il fatto di aver gestito la serata con il famoso rapper "senza problemi nel locale. Fuori invece, a un certo punto un numeroso gruppo di nord africani si è organizzato in corteo lungo corso Garibaldi, e si sono messi a urlare diretti verso la piazza. Sono stati fronteggiati dalle forze dell’ordine che li ha contenuti, e alcuni di loro sono stati bloccati e portati in commissariato. Ma nelle immediate vicinanze del Donoma non è successo niente, mentre a leggere i resoconti dei residenti sembrava che, ancora una volta, fosse tutta responsabilità del locale. Addirittura, sono arrivati a chiedere il porto d’armi. Assurdità".

Il prossimo fine settimana non verrà organizzato lo stesso schieramento di pattuglie delle forze dell’ordine, un unicum dovuto alla presenza di Simba la Rue, "ma confermo – assicura Angelini – che ci sarà un’auto della vigilanza privata in strada fino alle 7 del mattino, come concordato con la questura".

Lorena Cellini