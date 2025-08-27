Dai salumi al miele. Un nuovo spazio per i sapori di Matelica

Il parco urbano realizzato nell’ex campo sportivo di borgo Nazario Sauro, e intitolato alla memoria dell’ex sindaca e storica Maria Fiorella Conti, da domani si arricchirà di uno spazio commerciale dedicato alla vendita dei prodotti tipici. L’inaugurazione del locale, denominato Zero Pop, si terrà alle 18 e vedrà presente lo staff di giovani che lo gestirà, a partire da Riccardo Antonelli e Simone Bellardinelli, titolari anche della vicina discoteca Much More. "Il territorio di Matelica – hanno spiegato i due ragazzi che coordineranno il gruppo – offre un ampio ventaglio di prodotti a chilometri zero, dai salumi ai formaggi, dal Verdicchio al miele, fino allo zafferano, ai legumi, le carni di qualità, le marmellate, gli ortaggi, ma anche gin al verdicchio, pasticceria secca, sottoli, pasta, farine, olio e per questo motivo, con tutta questa varietà di prodotti enogastronomici, è possibile creare un vero e proprio negozio dalla vasta scelta o tantissimi menù da degustare. Noi abbiamo così voluto coniugare l’idea del mercato a km0 a quella del luogo dove mangiare un panino, classico o gourmet". L’inaugurazione completa l’apertura dell’area, che già da alcune settimane consente ai ragazzi l’utilizzo di spazi per il basket, oltre che prati e viali per passeggiare tra il centro e la piscina.

Matteo Parrini