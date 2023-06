Dai salvataggi alla lotta ai furti Premiati i militari in prima linea

di Paola Pagnanelli

L’encomio semplice è stato concesso al vice brigadiere Federico Celli e al carabiniere Cristiano Di Felice, per aver salvato la ragazzina che, la sera dell’8 aprile scorso, minacciava di buttarsi di sotto dal balcone di casa sua, a 15 metri di altezza. Encomio semplice al tenente Massimiliano D’Antonio, al luogotenente Oronzo Contessa, al brigadiere capo Giovanni Belfiore, all’appuntato scelto Augusto Vona, per l’arresto in flagranza di una persona e il sequestro di 12 piante di cannabis e 104 chili di marijuana, a Montecassiano a gennaio del 2022.

Encomio semplice al tenente Federico Pellegrini, al maresciallo Giuseppe Greco, all’appuntato scelto oggi in congedo Stefano Salvatori, all’appuntato scelto Vincenzo Ierardi e al carabiniere Luca Ranieri, per le indagini su due educatrici di una scuola, accusate di aver vessato la ragazzina di cui avrebbero dovuto prendersi cura; indagini chiuse con l’arresto delle due lo scorso giugno. Encomio semplice, concesso dal comandante della Kosovo Force, al capitano Massimo Amicucci, per il lavoro svolto nei mesi scorsi con la missione internazionale Joint Enterprise nei Balcani. Encomio semplice ai capitani Roberto Nicola Cara e Paolo Rinaldi, ai luogotenenti Emanuele Giordani e Pier Alberto Diamanti, ai brigadieri capo Sergio Sbardellati e Raffaello Montanaro, al vice brigadiere Francesco Cardini e al brigadiere scelto Sergio Di Maggio, per l’arresto di una persona accusata di aver appiccato otto incendi boschivi. Encomio semplice al tenente Federico Pellegrini, al maresciallo Giuseppe Greco, al vice brigadiere Antonio Voto, all’appuntato scelto in congedo Stefano Salvatori e al carabiniere Luca Ranieri, per le indagini condotte nel 2021 a Tolentino e in Puglia, su un gruppo criminale specializzato nei furti alle gioiellerie, indagini chiuse con tre arresti e dodici denunce.