"Dai sensi, la donna" al Farnese. Lo spettacolo contro la violenza

Fa parte della rassegna "L’arte che cura e che salva", modello integrato per la promozione del benessere e della salute tramite manifestazioni ispirate alle arti, lo spettacolo intitolato "Dai sensi, la donna. No, non è mai finita per una Donna", organizzato a Cingoli per domani alle 11 nel teatro Farnese (ingresso libero) dall’agenzia Mediadux con il contributo del Comune, in occasione della Giornata contro la violenza maschile sulle donne. Prodotta quattro anni fa su richiesta del Consiglio regionale delle Marche per informare e sensibilizzare sulla tematica della ricorrenza, la rappresentazione ha per interpreti Sara Tassi storica dell’arte, Agnese Testadiferro giornalista, Roberta Cesaroni psicologa e preparatrice per la vita, Luca Violini attore e doppiatore. Essendo dedicato all’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni per una società basata su relazioni interpersonali sane ed equilibrate, l’evento è dedicato principalmente agli studenti del liceo linguistico e delle scienze umane "Giacomo Leopardi" e dell’istituto alberghiero "Girolamo Varnelli".

Lo scopo del progetto tende a far riscoprire, alle persone in difficoltà, la propria forza interiore e per capire chi sono, in quanto attraverso i cinque sensi, è possibile riappropriarsi di certe prerogative innate. Dunque lo spettacolo propone un messaggio positivo e costruttivo, partendo dalla consapevolezza che si può favorire la sensibilizzazione, operare una prevenzione e aiutare le donne ad acquisire la necessaria autostima. Il progetto, con l’appuntamento programmato a Cingoli, è inserito nel festival "L’eredità delle donne", che ha la direzione artistica di Serena Dandini.

Gianfilippo Centanni