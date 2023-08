"Dai Sibillini alle Ande", tra musica e beneficenza

Dopo la sfilata per le vie del centro storico di Macerata, la grande carovana di auto d’epoca che compongono la squadra di "Sibillini e dintorni", come tradizione, oggi alle 21 approderà allo Sferisterio per uno spettacolo unico tra musica e beneficenza dal titolo "Dai Sibillini alle Ande". I protagonisti invitati dalla Scuderia Marche sono l’orchestra di fiati "Insieme per gli altri" e il maestro uruguaiano di bandoneon Héctor Ulises Passarella che, per l’occasione, sarà raggiunto da una delegazione del Governo dell’Uruguay. L’appuntamento, a ingresso gratuito ma con donazioni che saranno devolute alla Croce Rossa, è stato pensato come un volo metaforico di un condor che dagli Appennini si muove verso la cordigliera sudamericana per poi planare su Montevideo. "Il primo tempo dello spettacolo – spiega il direttore artistico Franco Bury – vedrà i 35 membri dell’orchestra di fiati ’Insieme per gli altri’ eseguire una selezione di brani tratti dalle colonne sonore immortali di quasi un secolo di cinema. Brani celeberrimi come C’era una volta in America, The sound of silence, The mission, L’ultimo dei Mohicani fino al El condor pasa. Nel secondo tempo, largo alle musiche tanguere con il Maestro Passarella accompagnato dall’Ensemble del Centro del Bandoneon di Roma". Per prenotare i biglietti chiamare i numeri 339.1460160, 331.8439790 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].