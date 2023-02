Dai social al porno, sos dipendenze tra i giovani

di Chiara Gabrielli

Nuove dipendenze giovanili si fanno strada dell’era della rivoluzione digitale, dell’accesso illimitato a internet, dell’iper-connessione: a quelle "classiche" da alcol e droga, si affiancano quelle dal porno, dallo shopping online, dai videogame, dai social. Fenomeni che spuntano già tra i ragazzini delle medie, in un contesto in cui il sexting (invio di foto o video espliciti dal punto di vista sessuale) spesso si trasforma in revenge porn e in cui tra gli adolescenti sono sempre più frequenti stati di ansia e depressione. Sono queste le segnalazioni che arrivano al nuovo sportello di Famiglia al centro in piazza Mazzini, che ha aperto i battenti il mese scorso: un servizio gratuito, voluto dal Comune proprio per intercettare le nuove emergenze soprattutto di giovani e giovanissimi: "È fondamentale lavorare sulla famiglia, vero punto di riferimento del welfare – le parole della vicesindaco Francesca D’Alessandro –. I ragazzi devono riacquistare fiducia negli adulti. Le famiglie hanno qui uno servizio sicuro, fisso e gratuito, dove trovano ascolto e aiuto tramite dei professionisti. Presto faremo anche incontri sul territorio, Macerata compresa, proponendo varie iniziative, come le scuole per genitori". Tra le operatrici al lavoro allo sportello ci sono la psicologa Federica Miluch (Il Faro), la consulente familiare Stefania Carluccio (Il Faro), la psicologa Valeria Cegna (Glatad) e la psicologa Samantha Zanconi (Pars). "Le famiglie trovano in questo centro un’opportunità gratuita, non scontata – spiega Miluch –. Le difficoltà dei ragazzi nell’affrontare la quotidianità comportano spesso ansia, una condizione di fragilità emotiva che va affrontata preventivamente con gli strumenti adeguati, dando un nome alle paure per averne consapevolezza, saperle riconoscere e governare. Situazioni sottovalutate o non ascoltate possono sfociare in quadri più seri di depressione, autolesionismo e isolamento sociale. C’è un’esigenza di relazioni, scarse sia tra coetanei sia tra genitori e figli, c’è mancanza di comunicazione e non sanno come colmarla. Questo lo vediamo già dalle medie in poi, dagli 11 anni in su". I ragazzi, oggi, "sembra che abbiano tutto e invece sono soli e soffrono la noia – continua Miluch –. Da una parte c’è una generazione abituata un po’ al non fare, dall’altra una generazione di genitori anche un po’ egoista non troppo sintonizzata sull’ascolto e quindi i figli tendono a compensare con beni materiali". I disturbi alimentari, ad esempio, "sono una ricerca di attenzione per un rapporto mal gestito di solito con uno dei due genitori – sottolinea Miluch –. I social poi hanno disabituato i ragazzi al confronto diretto tra pari, a saper litigare, a dire la propria opinione, ci si nasconde dietro lo schermo, non si fanno più telefonate ma si mandano solo messaggi, non sanno più esprimersi. Si litiga via social, ma a una velocità tale che non si riesce a rielaborare cosa si dice, nemmeno la rabbia. Spesso i social diventano strumento per ferire: abbiamo situazioni di presa in giro dell’aspetto fisico, atteggiamenti di ragazze che poi vengono ingigantiti, si mandano screenshot a tutti e foto di ogni tipo, che però poi magari vengono pubblicati. Ci sono chat anonime, su Instagram ad esempio, pericolosissime".