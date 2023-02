"Dai terremoti al Covid, la mia vita al 118"

di Chiara Gabrielli Ermanno Zamponi, 63 anni, sposato con Emanuela, insegnante di tedesco, un figlio di 25 anni che studia ingegneria informatica, dal primo gennaio 2010 è direttore del sistema emergenziale territoriale del 118 della provincia. Dal 2008 era il facente funzione al posto di Giuseppe Ariani. A questo mestiere ha dedicato la vita. Da quanto è in servizio al 118 di Macerata? "Da quando aprì i battenti, il primo luglio del 1996, si può dire che l’ho visto nascere. Ci lavoravo come medico insieme con Michele Salvatori, Mauro Giustozzi, Ornella Mattei. Poi sono diventato direttore. Nel 2017 sono stato chiamato ad Ancona come direttore della centrale operativa del 118 ad interim e ci sono rimasto per 5 anni e due mesi, non è stato semplice seguire sia Ancona che Macerata, anche perché in mezzo ci sono stati gli anni del Covid. Anche ora, che sono direttore solo a Macerata, è dura". Fino a che punto ama il suo lavoro e come lo concilia con la vita privata? "Per forza di cose la famiglia è stata un po’ sacrificata, specie quando seguivo anche Ancona e avevo pochissime ferie. In quei 5 anni, uscivo alle 7 del mattio e tornavo alle 7 di sera. Anche ora...