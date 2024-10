Dai terremoti al Kosovo, Maurizio Prenna in pensione

I vigili del fuoco salutano il collega Maurizio Prenna, noto come "Socio", che ieri è andato in pensione. Entrato nel Corpo Nazionale nel 1993, ha prestato servizio ai comandi di Milano, Bologna e Macerata, per anni al distaccamento di Camerino, per trasferirsi poi nella sede centrale con la qualifica di capo squadra. Ha partecipato a numerose missioni: dai terremoti di Marche, Abruzzo ed Emilia alle alluvioni di Senigallia e Forlì. Ha anche partecipato alla missione umanitaria in Kosovo nel 1999. I colleghi lo definiscono una persona sempre solare, disponibile, un grande amico e un grande vigile del fuoco. Anche nei momenti difficili è sempre stato all’altezza della situazione tirando fuori la sua bandana dalla tasca e indossandola in testa: era il chiaro segnale, dicono i suoi colleghi, che il momento meritava la massima attenzione. Un saluto caloroso rivolto in particolar modo dai vigili del fuoco del turno D.