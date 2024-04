Dai video alle decorazioni di carta. Via al progetto "Biblio&Media"

Tutto pronto per l’avvio del progetto "Biblio&Media. Le forme della lettura" all’interno del polo bibliotecario "Bonacci-Brunamonti" per incrementare le attività attraverso diversi laboratori per favorire la partecipazione delle giovani generazioni. Sono 5 le proposte che saranno avviate per una spesa complessiva di 7 mila euro di cui la metà finanziata dalla regione Marche.

Il corso di video maker di 10 ore per un massimo di 10 giovani di età fra i 16 e i 25 anni sarà condotto da Mario Pio D’Apote, regista e videographer di Porto Recanati (compenso 1.800 euro), il laboratorio teatrale con Marco Vergati e Chiara Carlorosi (durata 6 ore per un massimo di 15 partecipanti dai 7 agli 11 anni) è affidato all’Associazione Culturale Ombre Bianche Teatro di Civitavecchia (compenso 400 euro), il corso di 8 ore di scrittura amanuense e Brush Lettering sarà tenuto dallo Studio Malleus di Recanati (compenso 500 euro) ed è rivolto a un massimo di 10 partecipanti maggiorenni, il laboratorio di 10 ore su Fumetti e Manga è tenuta da Ilaria Sposetti di Recanati (compenso 400 euro) e vi potranno partecipare un massimo di 10 partecipanti dagli 11 anni in su e, infine, il workshop di rilegatura giapponese e carte decorate di 8 ore per un massimo di 7 partecipanti di età compresa fra i 13 e i 15 anni sarà tenuto dall’Associazione Culturale "Recanati & Restauro" di Giovanni Pagani di Recanati (compenso 400 euro).