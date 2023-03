"Dal bar alla cucina", il corso di Confartigianato dedicato alla ristorazione

Al via la quinta edizione di "Dal bar alla cucina", il programma formativo per baristi, ristoratori e appassionati di cucina, promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. "Fare formazione è fondamentale – spiega Lucia Biagioli, referente Confartigianato imprese –, in un mercato sempre più competitivo, è importante offrire qualcosa in più ai corsisti". Mercoledì 22 marzo, dalle 15 alle 19, nella sede di Mymarca, a Piediripa, appuntamento con Damiano Boschi che terrà una lezione sull’evoluzione della caffetteria; mercoledì 29, dalle 15 alle 18, si entrerà in cucina con lo chef Mazzaroni. Il 18 aprile l’ultimo incontro, dalle 16 alle 19,con una lezione sul mondo degli aperitivi. Per informazioni: 0733.366429.