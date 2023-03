Dal bar alla cucina: il corso per baristi e ristoratori è iniziato... con un buon caffè

Il caffè come non lo avete mai visto (e assaggiato). Ha preso il via nei giorni scorsi, con un percorso formativo dedicato alla Caffetteria 5.0, la quinta edizione di ’Dal bar alla cucina’, il programma formativo per baristi, ristoratori e per tutti gli appassionati promosso da Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo in collaborazione con Mymarca, Bar.it e CoffeeHero.

Il primo appuntamento ha visto ospite Damiano Boschi, titolare di CoffeeHero, che ha spiegato ai partecipanti l’evoluzione della caffetteria e come si gestisce un’impresa del settore. Il prossimo evento, invece, sarà in programma mercoledì, dalle ore 15 alle 18, nella sede di Mymarca a Piediripa, e vedrà partecipare il noto chef stellato Enrico Mazzaroni, titolare del ristorante ’Il Tiglio’ di Montemonaco, che terrà un corso dal titolo: la transumanza tra quinto quarto e pesce. L’ultimo incontro formativo sarà invece martedì 18 aprile, dalle ore 16 alle 19, con i partecipanti che si formeranno sul mondo dell’aperitivo: sarà quindi un itinerario nell’arte della Mixology, tra i grandi classici e le nuove tendenze, con Bar.it.

A chi parteciperà a più corsi verrà riservata una speciale scontistica e per maggiori informazioni è possibile contattare Lucia Biagioli: 0733366429 - [email protected] Le iscrizioni sono possibili sul sito di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo.