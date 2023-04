Dal bar alla Pro Loco: catena di solidarietà per i piccoli pazienti

Tutto è nato dal gesto, gentilissimo, dei proprietari del Bar Civico 28, che hanno voluto donare un uovo di Pasqua alla Pro Camerino. "Abbiamo pensato, a nostra volta, di trasformarlo in un regalo e lo abbiamo abbinato a dei numeri – spiega la presidente della Pro Loco della città ducale, Delfina Benedetti –. Chi ha voluto partecipare li ha presi, dietro una piccola offerta. Ieri mattina (venerdì, ndr) abbiamo proceduto con l’estrazione del numero vincente, in piazza Dario Conti, al Sottocorte Village, alla presenza di bambini e genitori".

La fortunata è stata Mariella Gentili di Camerino che, insieme a tutta la sua famiglia (Lorenzo, Claudio, Celeste e Luther) hanno pensato di regalarlo a loro volta all’associazione Raffaello, in prima linea per i piccoli pazienti ricoverati nel Centro di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona. Una catena di solidarietà, per Pasqua, dal dolce sapore.