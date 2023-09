Dal bilancio alla social card: torna il Consiglio

Le variazioni di bilancio, la revoca dell’acquisto del teatrino di Villa Potenza e la social card saranno solo alcuni dei temi al centro della prima seduta del consiglio comunale dopo la pausa estiva, in programma mercoledì, giovedì e venerdì prossimi. Le interrogazioni riguardano il centro storico (Andrea Perticarari, Pd), la servitù di passaggio su area destinata a pista ciclo-pedonale a Sforzacosta e lo stato di fatto e le prospettive dei lavori nelle vie Zorli e Pantaleoni (Alberto Cicarè di Strada comune - Potere al popolo), il semaforo del cimitero (Narciso Ricotta, Pd), situazioni di degrado e di incuria diffusi in città (David Miliozzi, Macerata insieme) e social card (Maurizio Del Gobbo, Pd). L’unica interpellanza riguarda invece gli incidenti stradali che si sono verificati all’incrocio fra via Mazenta e via Cassiano da Fabriano (Maurizio Del Gobbo, Pd). Subito dopo l’assise comunale passerà alla discussione delle delibere che riguardano l’approvazione del bilancio consolidato 2022, le variazioni al bilancio 20232025, al Dup 20232025, la variante al piano della classificazione acustica comunale – area Pieve, la revoca della delibera consiliare sull’acquisto della proprietà dell’immobile dell’ex cineteatro di Villa Potenza. I lavori del Consiglio proseguiranno con la trattazione delle mozioni sulle misure di prevenzione e contrasto del rischio idrogeologico e sull’adesione all’iniziativa "Comune amico delle api" (Alberto Cicarè Strada comune - Potere al popolo).