Dal borgo alla costa, cinquanta eventi estivi

Un’estate ricca di iniziative quella che si prepara a offrire il Comune di Potenza Picena, con oltre 50 appuntamenti tra il borgo antico e il litorale. Tante le attività confermate come Musicalmente, Danzamare Folk festival, Convivio, i tradizionali concerti all’alba e al tramonto, oltre alla festa di Sant’Anna a Porto Potenza, per poi concludere in bellezza a settembre con la 63esima edizione del Grappolo d’Oro nel centro storico.

Si inizierà ufficialmente già da domenica con "La Potenza del Passato", un pomeriggio di iniziative al Belvedere del Pincio, organizzate in collaborazione con Archeolab, per celebrare le Giornate europee dell’Archeologia. "A seguire – spiega l’assessore al turismo e alla cultura, Michele Galluzzo – avremo una settimana dedicata alla musica, con il ritorno il 20 e 21 giugno della manifestazione Musicalmente in versione World Festival. Tantissimi gruppi dai generi musicali diversi animeranno le vie del centro di Porto Potenza, dando a questa iniziativa un nuovo volto internazionale".

E dopo ancora tanta musica: dal 4 al 6 luglio torna Danzamare Folk festival, poi i tradizionali concerti all’alba e al tramonto e le performance musicali dell’associazionismo locale, fino ad arrivare al Ferragosto con il Dj show in rosa il 15 agosto e il concerto "80 voglia di 90" il 16 agosto in piazza Douhet. Da non perdere anche le due cene in bianco, una in centro storico e una nel litorale.

"Un’altra novità importante sarà la festa argentina – racconta ancora l’assessore Galluzzo –. Un momento di riscoperta delle nostre radici con musica, enogastronomia ed eventi culturali a tema. Appuntamento per il 12 e 13 luglio nel centro storico". Ci saranno pure le tradizionali commedie dialettali, i mercatini lungo il litorale, sagre e serate dedicate ai più piccoli. Già avviate le passeggiate culturali che toccheranno le vie di Potenza Picena e quelle di Porto Potenza. Numerose le esposizioni artistiche e fotografiche.

Il 23 e 24 agosto, inoltre, tornerà la rassegna culturale Convivio. Confermate le tradizionali feste patronali di Sant’Anna e Santo Stefano, nonché l’attesa 63esima edizione del Grappolo d’Oro. "Sarà un’estate da vivere e condividere – assicura l’assessore Galluzzo -. Vi aspettiamo numerosi con l’accoglienza e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono. Il cartellone è stato frutto di un grande lavoro di squadra portato avanti dall’amministrazione comunale, in sinergia con le due Pro loco cittadine e le altre associazioni del territorio. Un impegno collettivo per dare a cittadini e turisti la possibilità di vivere la città in tutte le sue sfaccettature, con le bellezze e la storicità dell’antica Montesanto e la suggestiva vivibilità della costa portopotentina".