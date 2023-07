Dal bosco alla costa, serata sul tartufo estivo in piazza Conchiglia

Serata sul tartufo marchigiano a Civitanova, per celebrare l’incontro tra la cucina di mare e quella di terra. Appuntamento domani, alle 20.30, in piazza Conchiglia con cinque chef Ambassador. Ad organizzare la serata è l’Accademia del Tartufo nel Mondo, in collaborazione con i padroni di casa di Mescola e altri quattro ristoranti: Lo Smeraldo di Cingoli, Misidia di Ripe San Ginesio, La Sella di Pitino di San Severino Marche e il Casolare dei Segreti di Treia. "Si tratta di una serata che ripercorre il concetto del ‘Tartufo tutto l’anno’ – racconta Giuseppe Cristini, direttore dell’Accademia del Tartufo nel Mondo – un progetto che vuole nobilitare questo prodotto così prezioso in ognuna delle sue tipologie nelle diverse fasi dell’anno". "Siamo davvero contenti di abbracciare questo progetto – dice Massimo Garofoli di Mescola – che ci permette di far conoscere al meglio il tartufo, capace di abbinarsi perfettamente a piatti di mare e di terra". Info sul menu, costi e prenotazioni: 388.7722163.