Dal bosco spunta un capriolo, paura per un’automobilista

CINGOLI

E’ balzato fuori da un boschetto, ma il salto sarebbe stato quasi radente, quindi non ha potuto evitare l’auto che stava giungendo.

Nell’impatto col mezzo, è morto sul colpo il giovane capriolo (nella foto) che improvvisamente è uscito dalla vegetazione silvestre visibile sul lato sinistro della comunale che, nel territorio di Cingoli, congiunge la frazione Villa Torre alla dirimpettaia Villa Strada. E verso le 8.30 una 34enne cingolana, partita dalla borgata non vicina in cui risiede per recarsi a Villa Strada dov’è ubicata la sede di lavoro, al volante della sua VW Polo stava percorrendo il tratto in direzione di Villa Strada.

L’imprevisto, come ha accertato la pattuglia dei carabinieri di Apiro effettuando i rilievi, si è verificato nel tratto in località San Flaviano.

Dalla vegetazione sul margine sinistro dell’arteria, inaspettatamente il capriolo si è proiettato sull’asfalto, proprio mentre stava sopraggiungendo l’auto: il ruminante è finito contro la parte anteriore della vettura, rimanendo esanime.

Comprensibile lo stato d’animo della conducente che, illesa, non ha potuto far nulla per evitare l’animale, tanto imprevedibile è stata la sua apparizione.

La VW Polo ha riportato visibili danni alla parte anteriore sinistra e al frontale.

Gianfilippo Centanni