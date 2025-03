Dal Brasile per Gigli, ma l’urna è scomparsa

Era la fine del 2021 quando una notizia surreale fece il giro della città: un’urna funeraria, contenente le ceneri di un cittadino brasiliano, Miguel Moises, era stata ritrovata all’interno della tomba del celebre tenore Beniamino Gigli. Qualcuno l’aveva riposta lì, nel rispetto delle volontà del defunto che, prima di morire, aveva lasciato scritto che gli sarebbe piaciuto riposare accanto al suo amato tenore. Un episodio singolare, che lasciò perplessi cittadini e autorità, sollevando interrogativi inquietanti. Da allora, cosa è successo? Assolutamente nulla. La domanda che resta senza risposta è dove sono finite oggi quelle ceneri?

L’ultima notizia certa risale proprio al 2021, quando l’urna venne affidata agli uffici della polizia municipale, in attesa di chiarimenti e decisioni ufficiali. La comandante della polizia municipale, Gabriela Luconi, dichiarò che l’urna sarebbe stata custodita fino alla conclusione delle indagini e che sarebbe stata coinvolta l’Ambasciata italiana in Brasile per rintracciare i familiari del defunto e chiarire le circostanze del suo ultimo viaggio. Ma poi? Il silenzio.

Nessuna comunicazione, nessuna spiegazione, nessuna presa di posizione da parte di chi avrebbe dovuto risolvere la questione. Un caso che sembra essere sprofondato nell’oblio burocratico. Possibile che in oltre quattro anni nessuno si sia preoccupato di dare una degna sistemazione a quei poveri resti umani? La cosa più sconcertante è che nessuno sembra saperne più nulla: se l’urna è ancora negli uffici della polizia municipale, viene da chiedersi con quale rispetto vengano trattati i defunti in questa città. Se invece è stata spostata, dove si trova oggi? Chi ha preso la decisione? E soprattutto: perché non si è ritenuto opportuno informare la cittadinanza? L’indifferenza con cui è stata gestita questa vicenda è indicativa di un modus operandi preoccupante. Pierluca Trucchia, presidente dell’Associazione Gigli, aveva espresso il desiderio che le ceneri di Miguel Moises trovassero un posto all’interno della monumentale tomba del tenore, proprio per rispetto della sua volontà: le speranze di un gesto simbolico di riconoscenza per l’amore di un uomo verso Gigli, però, sembrano essersi infrante contro la burocrazia e l’inerzia amministrativa. Se ne parlerà di nuovo solo quando qualcuno si degnerà di cercare e fornire risposte. Fino ad allora, l’urna e le ceneri di quel cittadino brasiliano resteranno il simbolo di un’amministrazione che non sa (o non vuole) chiudere i conti neppure con la morte.

Asterio Tubaldi