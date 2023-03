Dal Buonaccorsi a Ficana, "Nati per leggere" in viaggio tra i musei

La Bibliovaligia di "Nati per leggere" in viaggio tra i musei. L’iniziativa propone momenti per bambini da 0 a 6 anni, genitori e nonni con letture di libri. Gli incontri si svolgeranno di sabato dalle 10 alle 12 con ingresso gratuito. Il primo appuntamento, "Al museo con le storie", ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi sarà sabato prossimo. Per l’occasione Sistema Museo ha organizzato anche un laboratorio dal titolo "Esperienze creative per famiglie e bambini da 0 a 6 anni". Il 29 aprile ci sarà "Cos’è la scuola" a cura del Museo della scuola, mentre il 27 maggio sarà la volta del Museo civico di Storia naturale con "È tutto da scoprire" . Ultimo appuntamento il 24 giugno con "Case così, case cosà" con L’Ecomuseo di Villa Ficana.