Dal buono spesa per i nuovi nati alle borse di studio per i figli Gli aiuti dell’Apm ai dipendenti

L’Apm va incontro ai suoi dipendenti in questo momento storico così complicato, specialmente dal punto di vista economico, e lo fa erogando dei fondi ad hoc destinati al personale: il consiglio di amministrazione, nel corso dell’ultimo incontro, ha infatti deciso di introdurre delle politiche di welfare aziendale dirette a sostenere in particolare la genitorialità e anche a premiare lo studio e i buoni risultati. Per il triennio 2022-2024, vengono adottate alcune misure speciali rivolte al personale dipendente a tempo indeterminato. Prima di tutto, viene predisposto un buono acquisto di mille euro per la nascita o l’adozione di un figlio, da spendere nelle farmacie comunali o in altri esercizi convenzionati o per prestazioni sanitarie.

Viene prevista anche una borsa di studio di mille euro per i figli che conseguono il diploma di maturità con il massimo dei voti, da spendere per beni e servizi legati alla cultura e all’apprendimento. Altra misura importante stabilita dall’Apm per il personale è la borsa di studio di duemila euro per i figli che hanno conseguito il diploma di laurea con il massimo dei voti, da spendere per beni e servizi legati alla cultura o per partecipare a corsi di perfezionamento. "Sappiamo tutti che cosa significa andare avanti in un momento simile – spiega Gianluca Micucci Cecchi, presidente dell’Apm (nella foto) –, cerchiamo quindi di contribuire nel nostro piccolo, per quanto è possibile". L’azienda pluriservizi, che si occupa, tra le altre cose, di trasporti, parcheggi, farmacie, conta in totale circa 180 dipendenti. "La nostra iniziativa si estende a tutti i settori – prosegue Micucci Cecchi –, nell’ultima riunione del cda abbiamo deciso di intraprendere questa politica di welfare sociale, una azione che si va ad aggiungere a una serie di iniziative rivolte al territorio che illustreremo a breve con più precisione e dettagli. Noi abbiamo il dovere di dare alla cittadinanza, oltre che servizi sempre migliori, anche dei segnali di vicinanza nella misura in cui è possibile compiere gesti di solidarietà e di aiuto in un periodo tanto difficile per tutti".

Chiara Gabrielli