Dal calcio al nuoto. Arriva "Sport Live"

Assunta Legnante e Regin Ganeshamoorty come testimonial, grandi ma soprattutto piccini come protagonisti di un’edizione ancora più ampia e variegata delle precedenti. Ecco la quarta volta di "Sport Live", la manifestazione che dalle 9 alle 19 di domenica animerà il centro cittadino con dimostrazioni delle società sportive del territorio, in un totale di ben 62 realtà coinvolte in piazza XX Settembre, corso Umberto I e Varco sul mare.

"Sono sempre più numerose le associazioni che ogni anno vogliono prendere parte a questa iniziativa – ha detto l’organizzatore di Sport Live, Domenico Rita, in occasione della conferenza di presentazione di ieri mattina –. Noi cerchiamo di coinvolgere tutti e dare visibilità a ogni disciplina. D’altro canto, ci fa molto piacere che anche in altri Comuni siano state promosse giornate simili. Siamo lieti di essere stati i primi ad aver portato questa manifestazione sul territorio, manifestazione che su questo filone è anche la più grande delle Marche. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver continuato a credere nell’iniziativa, la Regione, il Comitato italiano paralimpico, il Coni e tutti i ragazzi della Pro loco che ci stanno aiutando, oltre ai vari sponsor".

Domani un’anteprima al Varco sul mare dove alle 19 saranno premiati i due paratleti, Legnante e Ganeshamoorty, entrambi reduci dagli ori di Parigi: alle Paraolimpiadi, la prima si è aggiudicata la medaglia nel lancio del peso, il secondo nel lancio del disco. Un momento a cura dell’Anthropos. A seguire, spazio al basket dei ragazzi down. L’indomani, via a una giornata di attività in cui sarà possibile avere più che un assaggio dei vari sport, dal calcio alla danza passando per l’atletica leggera, il rugby femminile, la pallavolo, il basket, le arti marziali, il tiro con l’arco, il nuoto e la boxe tanto per dirne alcuni.

Forte la curiosità alimentata dal sitting volley e dal basket in carrozzina, ma anche per una vasca d’acqua che sarà montata in piazza XX Settembre per simulare la pesca. Per i piccoli, anche i gonfiabili alla fine del corso. Alle 10, sempre al Varco, sarà il presidente della Regione Francesco Acquaroli a tagliare il nastro di una manifestazione che il primo cittadino Fabrizio Ciarapica giudica "bellissima, perché ogni anno si arricchisce di discipline, ma soprattutto si rivela un modo efficace di fare orientamento. E poi – conclude – è un’occasione per cimentarsi con tantissimi sport che magari resterebbero ignoti".

