Dal calcio al tennis, i numeri di Sacchi: "Investiti 12 milioni per lo sport"

"In tre anni e mezzo abbiamo destinato allo sport circa 12 milioni. Una somma monstre". Così l’assessore allo sport Riccardo Sacchi traccia una panoramica sullo stato dell’impiantistica in città. Fra Pnrr, bandi e risorse comunali e associative, secondo Sacchi moltissime realtà sportive cittadine stanno vivendo "una rinascita". "Tra riqualificazione e messa a nuovo degli impianti, in tre anni e mezzo la giunta ha fatto molto più di quanto fosse stato fatto negli ultimi vent’anni. Abbiamo avuto 7 milioni di Pnrr, di cui 4,3 vengono spesi per lo stadio comunale Helvia Recina; 2,3 per il rugby a Villa Potenza, con due campi e una club house, che ci auguriamo diventi un punto di riferimento per l’intera regione; 500mila per il palasport di Fontescodella, con i lavori da poco ultimati per consentire lo svolgimento dei campionati delle squadre maschile e femminile; altri 500mila per il rifacimento dell’illuminazione, degli spogliatoi e della palestra. L’Helvia Recina avrà poi un occhio di riguardo per la disabilità, senza quindi barriere architettoniche. Poi 1,3 milioni per la nuova palestra per scherma ed arti marziali a Piediripa, con i lavori già iniziati".

Il Pnrr impone una tabella di marcia serrata nei lavori: le ditte hanno interesse a svolgere tutto in tempi brevi. I lavori all’Helvia Recina dovrebbero terminare per la primavera del 2026. "Abbiamo investito un milione e mezzo per l’impianto comunale di tennis in via dei Velini – prosegue Sacchi –, di cui 400mila di risorse comunali, 200mila di risorse dell’associazione Atm che lo gestisce e 900mila con un bando per realizzare un campo al coperto che nel 2025 consentirà alla squadra maschile di disputare il campionato di A2. A tutto ciò va aggiunto quanto ci siamo aggiudicati tempo fa per Macerata Città europea dello sport, che ci ha permesso di svolgere almeno 35 eventi nazionali, come il campionato di tiro con l’arco paralimpico nel gennaio 2022, i campionati paralimpici di scherma a giugno dello stesso anno al palasport, i campionati di scacchi in collaborazione con Unimc oltre che molti altri con le associazioni della città. Poi, grazie a Regione e sponsor – ricorda Sacchi –, abbiamo ammodernato con 50mila euro la pista di pattinaggio di Collevario, che ha valorizzato l’attività della Skyroller. Abbiamo investito anche sul campo da calcio della Cluentina, dedicandolo al maestro Tonino Seri, ora omologato per la Promozione. Sistemando il campo da basket di largo Pascoli poi abbiamo avuto due effetti positivi, riqualificando un’area degradata. Con Città europea dello sport abbiamo messo in piedi anche un’area calisthenics ai giardini Diaz. Poi avremo oltre 300mila euro destinati al Palavirtus, al campetto di via Cioci e quello di via 4 Novembre". Sacchi ricorda poi varie manutenzioni ulteriori, negli anni, ai vari impianti sportivi. "Lo sport è al centro dell’attività della giunta. Validi studi dicono che un euro speso in sport ne fa risparmiare 6 in salute. Ringrazio gli uffici, grazie ai quali ci siamo aggiudicati bandi importanti. La ricchezza della città rimangono le realtà associative. Su 41mila abitanti, ne abbiamo più di 150, con 67 discipline sportive praticate".