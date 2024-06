Dal calcio alla musica. Il programma dell’estate di Potenza Picena

Un maxi schermo per seguire la nazionale di calcio, spettacoli teatrali (tra cui uno con Piero Massimo Macchini), concerti e street food, oltre alla festa del Grappolo d’oro. È il programma estivo messo in piedi dalla Pro loco di Potenza Picena.

Il cartellone si aprirà nel weekend, in occasione dei campionati europei di calcio, con il maxi schermo al Pincio per le prime tre partite della nazionale. Il primo appuntamento sarà domani, alle 21, per seguire Italia-Albania. Il 20 giugno (sempre alle 21) si potrà assistere a Italia-Spagna e il 24 (alla stessa ora) di nuovo al Pincio per Italia-Croazia. Per tutte e tre le date, dalle 19 ci saranno aperitivi e street food.

Invece a fine mese tornerà la rassegna di teatro dialettale "Pe ride un mocco’" con quattro spettacoli nel Pincio (alle 21.30), a ingresso libero. Il 28 giugno ecco "Non tutto lo male vene pe’ noce", con gli attori della Compagnia Li Scacciapensieri. Il 5 luglio andrà in scena "L’armadietto cinese" a cura della Compagnia Il Focolare, e il 12 luglio "L’inquilinu" con la Compagnia In...Stabile.

Il 19 luglio sarà protagonista il comico marchigiano Piero Massimo Macchini (nella foto) in "110% - Uno spettacolo di facciata". Inoltre il 9 agosto è previsto il "Summer Grape", un’anteprima del Grappolo d’oro: alle 19 ci saranno aperitivi e street food con stornelli e spettacoli. Alle 21.30, il concerto dei "Recidivi" (tribute band di Vasco Rossi) e alle 23.30 il dj-set di MultiRadio che trasmetterà in diretta la serata Iil 18 agosto si svolgerà nel Pincio (alle 5.30) "Aspettando l’alba" e si continuerà (alle 18.30) con "Pianoforte al tramonto". Infine, dal 21 al 29 settembre, la 62esima edizione del Grappolo d’oro.

g. g.