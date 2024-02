Dal cantiere in via Zorli all’area archeologica. Ok alla variazione di bilancio da 11 milioni

È stata approvata ieri in consiglio comunale la prima variazione di bilancio 2024 di oltre 11 milioni di euro. Tra le altre cose, è stato inserito in bilancio per il 2024 il finanziamento Sisma per il rafforzamento della strada antistante i palazzi di via Pantaleoni e via Zorli per 2 milioni e 746.130 euro. Si reinseriscono i finanziamenti della piattaforma elevatrice dello Sferisterio finanziata con il Pnrr per 234mila euro – prorogata nel 2024 – e per l’ultimazione del circolo tennis per 646mila euro. Nel 2024 si darà avvio al progetto Ats 15, per 500mila euro, che riguarderà l’Housing First (299mila euro sono destinati al Comune di Macerata). La variazione di bilancio registra anche l’adeguamento prezzi per il Pnrr riguardante il centro fiere e le piscine per un milione e mezzo di euro. Ancora ci sono il finanziamento Fesr e Statale di 2 milioni e 418.585 euro per il progetto "Archaeodigit" Italia Croazia per la fruizione dei siti archeologici attraverso sistemi come videomapping, realtà virtuale, intelligenza artificiale ed esperienze interattive. Il progetto, che vede Macerata come capofila con l’area archeologica Helvia Ricina, coinvolge i siti del Sepino in Molise, Omisalj e Kastela in Croazia, poi l’Università di Macerata, l’Università di Pola in Croazia, l’Ett spa e il Forum delle Camere di commercio dell’Adriatico e dello Jonio. "Le variazioni di bilancio sono sempre più frequenti per effetto dei numerosi progetti che il Comune è stato in grado di intercettare – ha commentato l’assessore Oriana Piccioni –. Un ringraziamento alla struttura comunale per lo sforzo che sta portando avanti per il progetto complessivo di riqualificazione della città e di un intero territorio".