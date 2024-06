"Dal Classicismo alla modernità". Il concerto di Selìfa

Al concerto "Dal Classicismo alla modernità", in scena oggi alle 18 all’auditorium di San Ginesio, l’associazione musicale Selìfa affida il compito di inaugurare la sua stagione concertistica 2024. Protagonista sarà il duo sassofono/pianoforte formato da Daniele Berdini e Luca Romagnoli, già in passato applauditi dal pubblico sanginesino. Con l’esecuzione di composizioni di Mozart, Damersseman, Planel, Gotkowsky, Schuloff e Gershwin, Berdini e Romagnoli accompagneranno gli spettatori in una "fantastica cavalcata attraverso diversi periodi della storia della musica" e faranno conoscere ed apprezzare la grande versatilità del duo sassofono/pianoforte. "Si tratterà di un programma "nuovo", insolito per un duo di questo genere, che i brani proposti valorizzeranno particolarmente grazie agli innumerevoli cambi di sonorità e colori intorno che quei brani richiedono", spiega l’organizzazione. L’estate in musica di Selìfa proseguirà a luglio con altri due appuntamenti.