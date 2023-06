Dal comizio al cinema Italia alla telefonata con Ciarapica: il rapporto tra Silvio Berlusconi e Macerata

Macerata, 12 giugno 2023 – Dal comizio a Macerata nel 1995 alla telefonata al confermato Fabrizio Ciarapica l’anno scorso. E’ lunga la storia che lega Silvio Berlusconi, morto oggi a 86 anni, alla provincia di Macerata.

Il primo e unico comizio dell’ex premier nel Maceratese risale alla campagna elettorale per le elezioni provinciali e regionali del 1995. L’incontro si tenne al cinema Italia di Macerata: gli organizzatori avevano chiesto il palazzetto di Fontescodella, ma l’amministrazione comunale non diede il via libera. Dopo l’incontro dentro il cinema Italia, vista la gran folla, il Cavaliere fece un discorso anche all’esterno.

Nel corso della campagna elettorale del 2006, Berlusconi tenne un importante comizio al palazzetto di Ancona. Sul palco salirono diversi esponenti locali del Popolo della Libertà, da Remigio Ceroni a Francesco Casoli, da Giacomo Bugaro a Francesco Massi, fino a Mario Baldassarri.

Il 27 giugno dell’anno scorso, infine, Berlusconi telefonò a Fabrizio Ciarapica, fresco di conferma a sindaco di Civitanova. “Complimenti per l’ottimo risultato – disse al primo cittadino, esponente di Forza Italia – il consenso degli elettori premia sempre chi ha operato bene”.