Dal Comune all’immobile per le case popolari: tre maxi cantieri

Il Comune di Valfornace ha stipulato i contratti per l’assegnazione dei lavori di tre importanti edifici pubblici: la sede del municipio di Valfornace, che sarà interessata da opere di miglioramento sismico per quasi 3 milioni di euro; quella dell’ex comune di Fiordimonte, dove è previsto un intervento di consolidamento e miglioramento per 542.357 euro; e il compendio immobiliare di via Don Luigi Orione, dove saranno delocalizzati gli uffici strategici del Coc e delle case popolari di via Roma. per circa due milioni. "La ricostruzione pubblica a Valfornace sta finalmente decollando - sottolinea il sindaco Massimo Citracca -. Questi interventi sono fondamentali per garantire il ritorno alla normalità e la vivibilità della nostra comunità. Dopo anni di impegno e progettazione, possiamo finalmente vedere concretizzarsi la rinascita di strutture essenziali per i cittadini".

Il miglioramento sismico del municipio di Valfornace è stato affidato alla società cooperativa Co.Ges.Ap.; al piano terra le nuove destinazioni d’uso interesseranno l’ambulatorio del medico di base, l’ufficio della Pro Loco, il front office dell’istituto di credito, lo sportello informazioni turistiche, l’ufficio per i servizi sociali, la biblioteca e il centro lettura. Al primo e al secondo piano rientreranno anche gli uffici comunali tra i quali quello del sindaco e del segretario, l’ufficio ragioneria, l’anagrafe e il protocollo, l’urbanistica. Al terzo piano, infine, spazio multifunzionale adatto ad ospitare eventi, mostre e installazioni. La consegna dei lavori è prevista per maggio, l’esecuzione avrà una durata di circa 500 giorni. Le opere di via Don Luigi Orione sono state affidate invece al consorzio Artigiani Romagnolo. La consegna è prevista per aprile e i tempi di esecuzione, da contratto, sono circa 420 giorni. Consegna ad aprile anche per l’ex comune di Fiordimonte; i lavori interesseranno anche il bar e i servizi igienici del ristorante "Il fagiano".