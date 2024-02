"Dal congresso un partito solido a livello locale"

Il coordinatore provinciale Gianluca Pasqui ha guidato la delegazione di Forza Italia che, dal Maceratese, ha partecipato al congresso nazionale del partito che ha visto la conferma del segretario nazionale Antonio Tajani. Insieme a Pasqui erano presenti i suoi vice Corrado Perugini, Andrea Manciola e Antimo Flagello, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, l’assessore allo Sport del Comune di Macerata Riccardo Sacchi e Giuseppe Baioni. "Ora ci aspettano nuove sfide che, insieme al nostro commissario regionale Francesco Battistoni, affronteremo con la certezza di poter contare su di una squadra forte, competente e coesa che sarà colonna portante del Paese e per una nuova Europa - ha detto Pasqui (nella foto a sinistra con Battistoni) -. Come dichiarato dal nostro segretario Antonio Tajani: “Dobbiamo intervenire in modo capillare nei comuni, sia quelli grandi che quelli piccoli in modo tale che Forza Italia abbia sempre più spazio e porti avanti le proprie idee e raccolga più risultati possibili sul territorio“. Noi siamo una forza europea e rappresentiamo la casa dei moderati e di chiunque si riconosca nel popolarismo europeo e dobbiamo lavorare insieme per costruire una casa che sia più grande di quella odierna: siamo pronti a sottoscrivere accordi politici, ad aprirci alle liste civiche nel solco del partito popolare europeo. Siamo un partito che nella sua identità è propositivo verso il futuro e come nel governo europeo e nazionale sarà sempre più essenziale per il centro destra". "Torniamo da questa due giorni - ha concluso Pasqui - con ancora più convinzione e consapevolezza che votare Forza Italia sia l’unico modo per portare avanti i valori della persona al centro della società e del sistema politico, con i suoi diritti e il suo sogno di libertà".