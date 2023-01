Dal Corano al burkini, un "bazar" a Piediripa

Dai vestiti per il matrimonio, all’arredamento per la casa, passando per i profumi, le pentole e il Corano scritto in diverse lingue. Omaima Aoufi, di origine marocchina ma nata a Macerata, era partita nel 2019 da un piccolo negozio in via Verdi dove vendeva abiti in linea con i dettami dell’Islam. E nei due anni difficili della pandemia, invece di darsi per vinta ha incremento il commercio on line e scoperto che in provincia, ma non solo, c’è un’ampia di richiesta di abbigliamento e oggettistica araba. Così, insieme alla famiglia, il papà Abderrahmane, la mamma Fouzia e le sorelle Fatima e Sokaina, ieri ha rilanciato con una nuova attività aperta nella zona commerciale di Piediripa.

"Quella di mia sorella è stata una scommessa e, in poco tempo, ci siamo accorte che quel negozio non bastava più – spiega la sorella maggiore, Fatima Aoufi –. Così abbiamo cercato un nuovo locale e ora in questi due spazi, di circa 300 metri quadri ognuno, faremo solo vendita all’ingrosso di articoli per la casa, tappeti e oggettistica da una parte e abbigliamento, scarpe, veli, borse e profumi dall’altra, mentre per la vendita al dettaglio ci affidiamo al commercio on line. Questo è l’unico ingrosso del genere nelle Marche e tutta la nostra merce viene dalla Turchia o da Francia e Germania per quanto riguarda alcuni pezzi specifici". Girando per gli stand è possibile trovare i vestiti tipici per il matrimonio islamico, il Corano scritto in diverse lingue, ma anche veli di ogni stoffa e colore e qualche burkini.

"A Macerata ci hanno conosciuto per il burkini, ma poi in molti ci hanno copiato – aggiunge Fatima –, per questo cerchiamo di differenziare e di offrire ai nostri clienti sempre cose diverse, affinché possano vestire, ma soprattutto allestire la propria casa in perfetto stile marocchino. È un modo per far sì che si sentano a casa loro anche lontano dal proprio paese d’origine. Abbiamo anche vestiti turchi, egiziani, capi per bambini, capi per la preghiera. E tutta una sezione dedicata al matrimonio, dai vestiti alle scarpe, ai diademi, passando per l’acqua di rose, i saponi e i profumi con cui la sposa viene lavata prima del matrimonio. Abbiamo visto che c’è molta curiosità tra le ragazze, anche molto giovani, che devono solo decidere di sposarsi – scherza ancora Fatima –, poi al resto pensiamo noi".

re. ma.