"Dal disprezzo alla violenza, sempre da conoscenti"

"Forse è più rassicurante pensare che il violento sia un estraneo, ma non è così. Si tratta quasi sempre di persone che si conoscono". A parlare è Eleonora Tizzi, avvocato e responsabile dello sportello comunale InformaDonna, gestito in collaborazione con l’associazione Praxis di Macerata, che offre supporto alle donne in diversi ambiti della vita sociale. Dunque, un servizio che non si occuperebbe di violenza, "ma spesso – spiega Tizzi – si ha a che fare con casi del genere". InformaDonna segue circa 150 persone l’anno e nel 2023 sono state "una decina – afferma – quelle che hanno raccontato di violenze subite, tutte persone che vivono a Civitanova. Il più delle volte si tratta di violenza psicologica, che è la forma più diffusa e trasversale". "Si esplica – chiarisce la Tizzi – con l’utilizzo di parole pesanti, tipo “non capisci nulla“, con il disprezzo. Fortunatamente, ora c’è una maggiore consapevolezza, la gente è più attenta nel cogliere certe sfumature". I campanelli d’allarme devono essere colti all’interno della propria cerchia: "Non di rado – specifica - si tende ad identificare il mostro all’esterno, ma in circa dieci anni che mi occupo di queste tematiche non mi è mai capitato di ricevere segnalazioni di vittime di sconosciuti. La violenza molto frequentemente è domestica, oppure nel vicinato. L’ultima persona che si è presentata ha lamentato degli episodi subiti da parte dei condomini. E non è la prima volta che accade. Forse faremmo meglio a curare i nostri rapporti quotidiani". Come si interviene? "Chiaramente dipende dalla gravità. Tuttavia, noi siamo un infopoint: vieni, ne parliamo e vediamo quello che si può fare. Siamo in rete con gli operatori specializzati, quindi i Servizi sociali, i Centri antiviolenza e le forze dell’ordine e offriamo consulenza psicologica e legale, anonima e gratuita. In ogni caso, bisogna capire dove ci si trova e dove si può o vuole arrivare". Infine, la parte educativa. Lo scorso venerdì, si sono svolti due incontri (‘Se l’elisir diventa veleno’), insieme alla dottoressa Francesca Petetta, ricercatrice dell’Università di Camerino ed esperta di neuroscienze, Massimo Bachetti, psichiatra e psicoterapeuta, il Maestro Alfredo Sorichetti e la stessa Eleonora Tizzi con gli studenti delle superiori: "I ragazzi – conclude – hanno dimostrato grande interesse a questi temi, ma allo stesso tempo ho notato un po’ di superficialità".