Dal Giappone alle Marche. Il corto targato Straffi

"Abbiamo deciso di raccontare l’Italia attraverso i suoi talenti, l’Italia autentica" – ha precisato Iginio Straffi, presidente del Gruppo Rainbow – con un’opera di altissimo valore umano, che unisce arte e design, amore per il territorio e narrazione cinematografica: un racconto per immagini, che avvicina le Marche al Giappone nel segno della bellezza, ne esalta la contemplazione, l’ascolto dell’altro".

"Design, moda, cinema: l’Accademia Poliarte" – ha spiegato il direttore Michele Capuani – con i suoi 52 anni di attività, è un’eccellenza a livello nazionale: il Ministero degli esteri ci ha dato la possibilità di raccontare il genio marchigiano a Padiglione Italia. Abbiamo deciso di farlo con i nostri talenti, con una storia che evoca e comunica la pluralità e l’unicità delle Marche e dell’Italia, facendo sentire più vicino che mai un paese tanto lontano come il Giappone".

Straffi e Capuani hanno evidenziato le molteplici connotazioni della loro iniziativa legata alla realizzazione d’un cortometraggio d’autore che in anteprima mondiale, con l’intervento delle istituzioni e di Straffi, sarà presentato il 2 giugno in Giappone, a Expo Osaka 2025, nel Padiglione Italia, durante la settimana della Regione Marche. Produttore esecutivo dell’opera è Alberto Venuso, col supporto di Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura. Regista Paolo Doppieri, direttore artistico Marco Delio Rossi, l’autore del soggetto è Sergio Ramazzotti.

La trama del cortometraggio – il cui titolo sarà svelato alla fine delle riprese – si dipana sull’imprevisto viaggio marchigiano di Hitoshi, violinista giapponese interpretato da Tayo Yamanouchi: ad Ancona non è riuscito a imbarcarsi sulla nave con cui doveva partire. Per una serie di coincidenze e di incontri, si trova ad attraversare le Marche. Conosciuta Chiara (impersonata da Dharma Mangia Woods) una designer marchigiana, Hitoshi scoprirà un’inaspettata sintonia emotiva con un territorio a lui ignoto. E nel percorso tra borghi, colline, antichi eremi, tesori artistici, verrà trasformato da quel che lo circonda, finchè un dettaglio non gli rivela che forse l’aver perso la nave era scritto nel proprio destino.

Nel cast figurano Isabella Carloni, Alfredo Sorichetti, il direttore d’orchestra Yukari Ishibashi, William Zhang, Giuseppe Lorenzo Quagliano. Stèv, musicista marchigiano tra Giappone e Italia, è l’autore della colonna sonora. L’intero corto è girato nelle Marche: alcune sequenze sono ambientate nella cingolana Tenuta di Tavignano, altre nella Liuteria Quagliano di Jesi, a Fermo (Teatro dell’Aquila, Palazzo dei Priori), Ancona (Arco di Traiano), Cupramontana (Eremo dei Frati bianchi), Macerata (Sferisterio), nei territori di Urbino, del Parco del Conero, sui Monti Sibillini, a San Ginesio.