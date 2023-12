"Dal giardino agli interni di casa. Benvenuti nel villaggio di Natale"

La propria abitazione trasformata in un villaggio di Natale. Questa la suggestiva realizzazione di Tiziana Copponi, in via Hermada 17, dove tutti gli esterni rimandano a temi natalizi in un tripudio di luci e colori impossibile da non notare per chi passa da queste parti. "Alle piante – spiega Copponi – ho dato vari temi, come lecca lecca, pasticcini e stecche di zucchero. Su questo filone ho anche ricamato l’arco d’ingresso, mentre per la terrazza ho ripreso il trend comunale delle stelle, per essere in sintonia con la città. Su altri abeti, invece, ho appeso elfi, oppure lustrini e glitterato. In tutto sono nove piante, due appartenevano al giardino, mentre le altre le ho acquistate per l’occasione". Ci sono poi altri addobbi, come pupazzi, cappelli e palle a rendere magico il cortile. Una passione, quella per le decorazioni, ereditata dal padre, anche se "l’idea di mettere a punto un vero e proprio villaggio è stata la mia. Come procedo? Prima – dichiara – redigo il progetto, con una ricerca minuziosa, dopo inizio ad allestire. Ho impiegato un mese e mezzo per terminare". Fa tutto da sola? "Per gli input sì, poi ho un aiutante durante la fase manuale". Le luci sono state accese il primo dicembre, "credo di spegnerle il 17 gennaio". Gli utenti possono già visitare "suonando il campanello nelle ore diurne", dice Copponi che fa tutto a proprie spese, anche se i costi energetici e dei materiali non mancano. Lunedì la visita del sindaco Fabrizio Ciarapica, insieme con l’assessore Giuseppe Cognigni e i consiglieri Giorgio Pollastrelli jr, Fabiola Polverini, Niccolò Renzi e Piero Croia.

f. r.