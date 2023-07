Dal Grest all’incontro col Papa Un’estate sempre in movimento

In attesa della partenza per la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, i ragazzi della parrocchia Santa Madre di Dio stanno concludendo le attività estive con giovani e giovanissimi. Fra giochi, laboratori e tornei sportivi, gli animatori hanno organizzato le settimane di giugno e luglio, per i più piccoli, in gruppi divisi per fasce d’età, con gite e laboratori di sport, cucina, moda e arte. "Il centro estivo è stato organizzato per tre settimane a giugno con i ragazzi fino alla terza media, portandoli al mare e organizzando tornei di basket, pallamano, calcio e pallavolo – spiega Filippo Onori, braccio destro del parroco don Carlos Munoz Caceres –. Oltre questo, sono state organizzate gite fuori porta, come quella all’Acquafan di Riccione o a Tortoreto, all’Ondablu. Poi ora, a luglio, inizia l’ultima settimana del mini Grest, ossia il gruppo estivo dei più piccoli, per bambini di prima e seconda elementare. Oltre ai gruppi per i giovani di queste fasce d’età, abbiamo trascorso una settimana con i ragazzi delle superiori a Ussita, all’ostello della gioventù di Colorito. Lì abbiamo svolto varie attività a tema Peter Pan, scoprendo i valori che la storia tramette e passando la sera a giocare".

Fra tre giorni, poi, è prevista la partenza di 14 ragazzi della pastorale giovanile per il Portogallo, a Lisbona, dove dal primo al 6 agosto si terrà la Giornata mondiale della gioventù, incontro internazionale di giovani, fra spiritualità e cultura, voluto a partire dal 1985 da papa Giovanni Paolo II, che richiama ogni due o tre anni ragazzi e ragazze da tutto il mondo. Durante la settima si alternano momenti di preghiera, celebrazioni e riflessioni. "Partiremo in pullman con i ragazzi della diocesi la sera del 28 e, dopo le tappe ad Avignone e Saragozza, arriveremo a Lisbona la sera del 31 – prosegue Onori –. Per le mattine sono programmate catechesi dei vescovi italiani, i pomeriggi invece passeranno fra feste e visite, fra cui quella al santuario di Fatima. Attenderemo l’arrivo del Papa e la via Crucis prima della veglia conclusiva in attesa della messa del 6 agosto. Saremo nuovamente a Macerata il 9".

Lorenzo Fava