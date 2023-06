Dal lavoro nero alla lotta allo spaccio Sequestri milionari e denunce in serie

di Paola Pagnanelli

Controlli contro il lavoro nero, il caro carburanti, l’evasione fiscale, lo spaccio, le truffe nella percezione dei contributi: sono stati mesi intensi per la Guardia di finanza provinciale, che ha celebrato i 249 anni dalla fondazione. Il colonnello Ferdinando Falco, comandante provinciale, ha fatto un resoconto dell’attività svolta nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023. "Un settore che richiede sempre più attenzione sono le indebite compensazioni di crediti d’imposta", ha spiegato il colonnello Falco. In questo settore ci sono stati 58 interventi e 31 indagini, con la scoperta di frodi per oltre 6,3 milioni di euro e il sequestro di crediti inesistenti per 3 milioni. Individuati 98 evasori totali, imprenditori o lavoratori ignoti al fisco, e 55 lavoratori in nero o irregolari. Arrestato uno sfruttatore per caporalato. Scoperti, inoltre, 4 casi di evasione fiscale internazionale. I denunciati per reati tributari sono 80.

Nel comparto della tutela della spesa pubblica, le direttive per il 2023 mirano in particolare ai controlli sull’uso del Pnrr. In tale contesto sono stati svolti 13 interventi, che hanno portato alla denuncia di 10 persone, di cui 3 in arresto. In materia di reddito di cittadinanza sono stati accertati contributi indebitamente richiesti eo percepiti per circa 820mila euro e denunciati 106 responsabili. Sono stati sequestrati circa 250 chili di stupefacenti, tra marijuana (213 chili) hashish (oltre 35,5 chili), cocaina (oltre 400 grammi) e 98 piante di cannabis; sono state denunciate 65 persone, di cui nove in arresto, e 87 sono state segnalate alla prefettura. Al termine della cerimonia, sono stati premiati i finanzieri che si sono distinti per impegno, capacità e risultati raggiunti. Encomio semplice, concesso dal comandante regionale, generale di brigata Alessandro Barbera, al sotto tenente Gianni Ottaviani e al luogotenente Guido Nabissi del Nucleo polizia economico-finanziaria di Macerata, per l’indagine sull’evasione fiscale internazionale di una ditta del settore calzature a Civitanova, conclusa con la scoperta di 53 milioni sottratti al fisco. Analogo riconoscimento al luogotenente Simone Acciarresi, al colonnello Massimiliano Bolognese e al tenente Antonio Cardone, ora trasferiti in altre sedi. Encomio semplice al tenente colonnello Giuseppe Perrone, al sottotenente Augusto Soccionovo, al luogotenente Pietro Mastrapasqua, al maresciallo aiutante Giampaolo Peppoloni del Gruppo di Macerata, per le indagini sulle imprese "apri e chiudi" nel settore del confezionamento di prodotti tessili. Encomio semplice al luogotenente Fabio Piola, al maresciallo Francesco Zallocco, al brigadiere capo Luigi Scaringella e all’appuntato Matteo Mogavero della Compagnia di Civitanova, per l’arresto di tre persone e la denuncia di altre due, con il sequestro di 300 chili di marijuana e hashish e 13mila euro. Analogo riconoscimento al capitano Tiziano Padua e al vice brigadiere Crescenzo Martorella in forza allo stesso reparto. Encomio semplice ai marescialli aiutanti Santo Falcone e Andrea Di Noia, della Compagnia di Civitanova, per le indagini sulla società di consulenza operante nel commercio di criptovalute. Lo stesso riconoscimento è andato al capitano Padua al tenente Giovanni Calabrese, ora trasferito. Encomio semplice al maresciallo capo Elia Padovano, della sezione di polizia giudiziaria in procura, per le indagini su una frode fiscale. Premiati anche i marescialli aiutanti Giancarlo Monteleone e Fabio Amico della Tenenza di Camerino, e al capitano Francesco Di Prinzio ora trasferito. Encomio semplice al sotto tenente Elia Mascolo, al luogotenente Stefano Rocchi, al maresciallo ordinario Filomena Bevilacqua e al brigadiere Carlo Morichelli della Tenenza di Camerino, per le indagini sulle truffe con il superbonus. Stesso premio al capitano Di Prinzio. Encomio semplice al maresciallo aiutante Giuseppe Scoppettuolo della Tenenza di Porto Recanati, per le indagini su una frode fiscale con le false fatture. Stesso premio anche al luogotenente Massimiliano Barletta e al luogotenente Federico Orlando, ora in congedo.