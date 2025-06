Dal lavoro nero allo spaccio. I militari che si sono distinti

Nel corso della cerimonia di ieri mattina sono stati premiati alcuni carabinieri che si sono distinti per operazioni di rilevo. Encomio semplice conferito al capitano Paolo Rinaldi, al maresciallo capo Christian Orrù, al brigadiere capo Sergio Sbardellati, al vice brigadiere Daniele di Razza, all’appuntato scelto Diego Cittadoni e al luogotente Maurizio Rivelli, che tra novembre 2022 e dicembre 2023 hanno fornito significativo contributo a una complessa indagine che ha consentito di disarticolare una compagine criminale, composta da pregiudicati albanesi, dedita ai furti in abitazione.

Encomio semplice al maresciallo capo Martino di Biase, al maresciallo capo Giuseppe Pegna, al vice brigadiere Gianluigi Ricco e all’appuntato scelto Giuseppe Vitulli che, tra aprile 2022 e settembre 2023, hanno partecipato a una indagine, che ha consentito di disarticolare un gruppo criminale dedito allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo.

Encomio semplice al maresciallo capo Nicola Pagano, intervenuto in soccorso di un uomo che, al culmine di una lite in famiglia, dopo aver esploso un colpo di pistola in aria, aveva minacciato di togliersi la vita, a Fiuminata il 24 settembre 2024. Encomio semplice al maresciallo capo Christian Orru’, che ha soccorso una donna che minacciava di togliersi la vita lanciandosi in un burrone, ad Esanatoglia l’11 giugno 2024.

Elogio concesso al brigadiere capo Alberto Sorino e all’appuntato scelto Giovanni Pelle’, che hanno partecipato a molteplici attività di polizia giudiziaria terminate con l’arresto di tredici persone, la denuncia di undici soggetti e il sequestro di consistenti quantitativi di stupefacenti, a San Severino tra gennaio 2021 e giugno 2024.

Encomio semplice al capitano Domenico Spinali, al brigadiere capo Gilberto Mallozzi e al carabiniere scelto Roberta Finamore per aver dato contributo a una complessa indagine nei confronti di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga, a Macerata tra marzo e aprile 2024.

Ricordato il carabiniere in pensione Michele Gentile, morto nel febbraio scorso a 88 anni e riferimento dell’associazione nazione carabinieri. Menzione speciale, infine, per il colonnello Roberto D’Ortona, capo ufficio comando del provinciale, e il capitano Paolo Rinaldi, comandante del Norm della compagnia di Camerino, che a settembre lasceranno il servizio dopo 40 anni.