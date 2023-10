"Dal lupo al gatto selvatico. I miei dieci anni sui Sibillini"

Fra qualche giorno, venerdì alle 17, nell’auditorium della Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti lo zoologo Carlo Vecchioli – medico, filmmaker e divulgatore scientifico – racconterà dei suoi ultimi dieci anni trascorsi sui Sibillini alla ricerca, osservazione e studio del lupo appenninico e del gatto selvatico. Medico per professione si è laureato a Perugia e si è specializzato in Urologia all’Università Cattolica di Roma; ha lavorato per gli ultimi 15 anni di carriera come responsabile di Uroginecologia all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Vecchioli è zoologo per passione e da 40 anni si dedica allo studio sul campo degli animali selvatici dei Sibillini, all’osservazione attenta, riflessiva e rispettosa, all’utilizzo di videotrappole che hanno permesso di realizzare video rarissimi (alcuni dei quali hanno raggiunto più di 500.000 visualizzazioni) e partecipazioni importanti.

Fra i suoi lavori, cosa le ha dato finora maggior soddisfazione?

"Non potrò mai dimenticare – dice Vecchioli – la realizzazione in gran parte del Calendario del Parco 2016; grande soddisfazione ho avuto e ho tuttora nell’aver scritto e diretto il documentario storico-naturalistico del 2020 ‘La Valle di Rio Sacro. Parco Nazionale dei Monti Sibillini’, realizzato con miei amici professionisti, frutto di 7 anni di lavoro; inoltre mi ha dato grande emozione la recentissima collaborazione alla rivista specialistica internazionale ‘European Journal of Wildlife Research’ con la mia pubblicazione dal titolo ‘Cats and clouds: how a citizen camera-trapping project boosts wildcat (Felis silvestris) conservation’".

Quando si è appassionato alla zoologia?

"Dopo aver frequentato il liceo scientifico Galilei di Macerata, la mia città – spiega – avrei voluto frequentare Scienze Naturali per studiare gli animali nel loro complesso ma sono stato scoraggiato dalla mia famiglia che mi ha suggerito di coltivare questa passione innata verso la natura in parallelo alla mia attività professionale. Così è stato".

Lei utilizza le videotrappole, come ha iniziato?

"La videotrappola è stata una scoperta avvenuta – continua – grazie all’amicizia di un famoso zoologo, Paolo Forconi, che sulle videotrappole ha scritto un piccolo e interessantissimo trattato. Ha la peculiarità di riprendere la vita animale in gran parte dei suoi aspetti senza interferire con essa. E’ inoltre un utile sistema per monitorare le varie specie animali".

Lei incontra molti adulti e ragazzi nelle sue performances divulgative. Trova riscontro positivo?

"La divulgazione scientifica – sottolinea Vecchioli – è fondamentale per rimuovere false idee, sostituendole con le vere cognizioni. Le conoscenze vanno poi divulgate alla maggior parte delle persone, soprattutto le nuove generazioni, quelle che mi danno maggior soddisfazione. In tal modo è possibile la convivenza anche con quelle specie apparentemente più difficili".

Osservare gli animali aiuta a vivere meglio nella società o rende un po’ misantropi?

"Condividere la vita degli animali selvatici – conclude Vecchioli – ci rende più consapevoli riguardo il nostro ruolo su questo pianeta".