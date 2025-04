Dal Mar Rosso a Venezia: "C’è voglia di vacanze"

Vacanze, adorate vacanze. Niente di meglio di un po’ di relax per godersi al meglio Pasqua, Pasquetta e i ponti del 25 aprile e primo maggio, magari con un bel tour alla scoperta delle bellezze architettoniche di un tempo in un Paese, l’Italia, ricco di cultura. Nonostante il caro bollette e i prezzi in aumento, in tanti a Macerata hanno deciso di cambiare aria, preferendo una nuova esperienza al classico pranzo familiare con uovo di cioccolato annesso.

Lo confermano i titolari di alcune agenzie di viaggi della città: Simonetta Mengoni di "Si va viaggi" e Fabrizio Domizioli di "Domizioli Viaggi". "All’incirca 15 nuclei familiari hanno prenotato – commenta la prima –. Sono venuti con una voglia di andare all’estero che è crescente rispetto al 2024, e puntando su mete molto gettonate come alcuni Paesi sul Mar Rosso, i Caraibi, la Giamaica e Zanzibar, ma anche Giappone e New York".

Destinazioni possibili, anche se per pochi giorni, dato che le persone "sono riuscite ad accorpare insieme i ponti, riuscendo a dedicarsi almeno nove giorni – aggiunge Mengoni – consce però che per partire hanno dovuto pagare circa 2.500 euro a testa". Una somma importante che non tutti possono permettersi, preferendo puntare sulle mete italiane: "Diverse prenotazioni che ho ricevuto sono state per mete del sud Italia come Bari o la Costiera Amalfitana – conclude – ma c’è anche chi ha preferito fare pochi giorni al nord, come a Riva del Garda o a Merano, in Alto Adige".

Il Mar Rosso è molto quotato anche all’agenzia viaggi di Domizioli: "L’Egitto va di moda tantissimo – dice – in particolare località come Marsa Alam o Sharm el-Sheikh. Chi ha voluto spendere meno di mille euro a persona ha preferito viaggi in alcune città europee come Barcellona o Londra, dove 600-700 euro possono bastare per godersi qualche giorno. Qualche biglietto lo abbiamo venduto in Italia per le isole (Sicilia e Sardegna, ndr), ma si punta molto su capoluoghi come Venezia e Firenze. C’è chi invece è partito per rilassarsi in beauty farm o in centri benessere, perché con 100 euro a giornata si può staccare per qualche giorno e la voglia oggi è quella di cambiare aria anche a Pasqua".

Situazione diversa invece quella vissuta in un’altra agenzia di Macerata, la "Viaggi Cecarini" di Corso della Repubblica. "Qualche acquisto è stato fatto soprattutto per tour nella Spagna del nord o in Andalusia, oppure per le grandi città italiane come Firenze, Venezia e Roma – dice la titolare Sabina Cecarini – Con Volotea e Ryanair ci sono offerte convenienti, anche per andare verso le isole, come qualcuno ha fatto, ma ci sono stati anche molti che sono passati per chiedere informazioni senza poi procedere. Ciò perché molte richieste le ricevo per l’estate, quando la tendenza si conferma ogni anno".