Dal ministero stanziati altri due milioni per Villa Buonaccorsi

Altri due milioni arriveranno per la riqualificazione di Villa Buonaccorsi, a Potenza Picena. Ieri il ministro alla cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato i cinque decreti del piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", che prevede più di 70 progetti finanziati a livello nazionale. E tre di questi riguardano le Marche. Nello specifico, ben due milioni andranno per la "valorizzazione del complesso di Villa Buonaccorsi". La stessa cifra sarà destinata anche per il "progetto di restauro e di riqualificazione e nuove funzioni di Villa Verdenelli", a Staffolo (in provincia di Ancona). Non solo: un altro paio di milioni previsti nel piano strategico verranno invece concessi per il "recupero della chiesa di Sant’Angelo Magno", ad Ascoli Piceno.

Le ultime novità rappresentano un’ottima notizia per Villa Buonaccorsi, ossia il noto palazzo settecento – con uno spettacolare giardino all’italiana – che due anni fa è stato comprato all’asta dallo Stato, tramite il diritto di prelazione. Va pure ricordato che il ministro Sangiuliano era arrivato lo scorso ottobre, a Potenza Picena, per un’assemblea pubblica. E lì aveva annunciato che erano stati appena stanziati 14 milioni di fondi statali proprio per la storica villa. Attualmente, all’interno del complesso di Potenza Picena, sono in corso i lavori per mettere in sicurezza i giardini. Così come è in atto la proceduta del federalismo demaniale, per far sì che la gestione del manufatto – di proprietà del ministero – passi in mano alla Regione.