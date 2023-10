"Dal ministro ci aspettavamo di più sul futuro di Villa Buonaccorsi"

"Il ministro Sangiuliano poteva dirci qualcosa di più, perché è venuto fuori che a oggi non è stato realizzato nessun progetto per Villa Buonaccorsi e, anzi, ci vorranno di sicuro altri due anni per stilarlo. Inoltre, non si è discusso della futura governance, ma la mia impressione è che il ministero della Cultura non voglia creare una Fondazione per gestire la villa". Stefano Mezzasoma, capogruppo dei 5Stelle a Potenza Picena, si dice scettico dopo l’assemblea cittadina di mercoledì che ha visto protagonista il ministro Sangiuliano. Proprio quest’ultimo ha annunciato che altri 10 milioni di euro andranno per il complesso settecentesco, comprato all’asta dallo Stato nel 2021. "Non ci è stato detto neanche che film è stato girato nei giorni scorsi a Villa Buonaccorsi – aggiunge Mezzasoma -, forse perché il giardino all’italiana e il resto del complesso sono ancora da mettere in sicurezza. Finora si è perso tanto tempo, visto che l’iter del trasferimento demaniale per dare la gestione del bene alla Regione è tuttora in alto mare. E temo che tra la progettazione e gli appalti dei lavori ci vorranno almeno quattro anni per procedere alla messa in sicurezza della villa, perché è un bene vincolato dalla Soprintendenza. Poi – osserva di nuovo -, non ci sono stati aggiornamenti su chi avrà la direzione del complesso settecentesco. Noi dell’opposizione avevamo spinto per dare voce all’associazione Villae, composta da architetti e ingegneri, ma invece niente". Polemiche anche da parte di Stefano Dall’Aglio, segretario del Pd locale. "E’ un anno e mezzo che si parla di federalismo demaniale, peccato che il procedimento è rimasto lettera morta – dice l’esponente Dem -. Anzi, sembra che il Ministero non voglia trasferire la gestione della villa agli enti locali, cosa che invece aiuterebbe a coinvolgere la nostra comunità. Insomma, tanti fondi in arrivo ma nessun progetto pronto. Tra l’altro, più che assemblea pubblica, si è trattato di un convegno politico, dato che il pubblico ha potuto parlare appena cinque minuti". Non lesina critiche nemmeno Edoardo Marabini, capogruppo di Civico 49. "Sicuramente qualcosa di più è stato detto sulla villa, però di concreto c’era poco, al di là delle buone intenzioni – afferma -. Solo ritardi su ritardi riguardo a ciò che si vuole fare. E rimane il nodo sulla partecipazione della cittadinanza e sulla trasparenza dell’amministrazione comunale, che sono sempre mancate".