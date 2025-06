"Dal mondo fisico a quello virtuale" con Alberto Pellai

Nuovo incontro formativo promosso dall’associazione culturale Tra le Righe di San Ginesio. Venerdì alle 18, all’auditorium Sant’Agostino Alberto Pellai sarà protagonista dell’incontro "Dal mondo fisico a quello virtuale". Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore al dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in sanità pubblica. È autore di molti famosi libri di parenting (genitorialità) e psicologia. Con Barbara Tamborini ha scritto libri e ha quattro figli.

"Durante l’incontro – spiegano i promotori – si affronteranno i temi della crescita, delle relazioni genitori-figli, si parlerà di emozioni, di regole, per trovare gli strumenti, connessioni autentiche e durevoli con i più piccoli e i più giovani. Un’occasione preziosa per genitori, educatori e insegnanti che potranno porre domande ed anche ricevere un attestato di partecipazione". L’incontro è a ingresso libero e gratuito ma la prenotazione è obbligatoria e va fatta scrivendo su whatsapp al numero 350-1630726, indicando nome, cognome e numero di partecipanti. Per informazioni 339-4337594.