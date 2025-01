"Dal municipio al palazzetto: la ricostruzione procede bene"

"Il 2024 è stato un anno particolare per l’amministrazione di Matelica. L’incidente al nostro ex sindaco Massimo Baldini ci ha gettato nello sconforto da una parte, e dall’altra ci ha dato lo stimolo per portare avanti i progetti a lui cari, primo fra tutti la ricostruzione". Così il sindaco Denis Cingolani (foto) avvia il suo bilancio di fine anno.

"Lo stato di avanzamento dei cantieri è davvero buono, sia per la ricostruzione privata sia per quella pubblica. A ottobre abbiamo restituito palazzo Ottoni, riportando in piazza Mattei il municipio. È stato un grande lavoro di squadra con il commissario alla ricostruzione, l’Usr, gli uffici comunali. È partita finalmente anche la demolizione della scuola media, e in estate abbiamo trasferito arredi e materiale per consentire agli studenti il regolare inizio dell’anno scolastico. A questo proposito un ringraziamento va alla dirigente Roberta Carboni, alle insegnanti e al personale scolastico".

Il sindaco ricorda la materna di via Bellini, in fase di realizzazione come il centro operativo comunale, nella stessa via. "La città – prosegue – gode oggi di nuovi asfalti e una rigenerazione urbana dell’ex campo sportivo di Borgo Nazario Sauro. Uno spazio dedicato allo sport e ai prodotti a chilometri zero, una riqualificazione di un’area a lungo dismessa. Sono tornati finalmente a casa dopo il restauro i mosaici trovati in piazza Garibaldi; arricchiranno la nostra offerta turistico-culturale. Grazie all’interessamento dell’amministrazione, i carabinieri della locale stazione oggi possono contare su due ulteriori unità, che per un territorio vasto come il nostro sono importantissime. Grazie poi alla grande collaborazione con i privati, Matelica avrà un nuovo palazzetto dello sport che è in fase di completamento: un’opera strategica che farà finalmente tornare le squadre matelicesi a disputare gli incontri nella nostra città".

Il sindaco ha voluto rivolgere anche un pensiero "alle maestranze coinvolte con le crisi Beko e Giano: mi auguro che il 2025 abbia risvolti concreti e positivi".