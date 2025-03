Dal Nepal a Civitanova. Scambio di culture, abitudini e tradizioni

Far conoscere i propri Paesi, la loro cultura, usi, costumi e tradizioni raccontandosi a vicenda, il tutto a circa 10 mila chilometri di distanza. È un’esperienza che in video conferenza stanno vivendo gli allievi della My School, scuola internazionale paritaria bilingue con sede Stella Maris, e i loro coetanei di Katmandu, Nepal. L’iniziativa rientra nel progetto “Giornata Internazionale” cui ha aderito l’istituto civitanovese fondato e diretto dalla professoressa Annalena Matricardi. L’anno scorso, lo scambio è avvenuto con una scuola della Cina, quest’anno, invece, con il Nepal. Il primo incontro è avvenuto la settimana scorsa, oggi la giornata conclusiva. Una due giorni con fittissimo programma. Si è cominciato con il canto dei rispettivi inni nazionali, cui è seguita la presentazione delle caratteristiche delle due nazioni e delle città più importanti: Milano, Roma, Firenze e Venezia per l’Italia, Katmandu, Pokhara e Lumbini per il Nepal. Tante le domande e le curiosità soddisfatte. Oggi, giornata di chiusura e del saluto, magari con l’augurio di rivedersi e risentirsi ancora. I bambini di Katmandù si esibiranno in danze tipiche nepalesi, presenteranno disegni delle loro montagne e degli stupendi paesaggi immersi nella neve o avvolti in un incredibile cielo azzurro; i loro amici della My School si esibiranno invece sulla pianola, reciteranno poesie su Giulietta e Romeo, e, iniziativa geniale, spiegheranno come fare la pizza. Un incontro a distanza apprezzatissimo dai bambini (quinte elementari e prima media), dai docenti e dai genitori. Per il prossimo anno altro obiettivo ambizioso: "Stiamo lavorando su una video conferenza con un Paese dell’ Africa – dice Annalena Matricardi – vedremo. È bene che i bambini vengano messi in condizione di conoscere già da subito altre realtà e culture".

Giuliano Forani