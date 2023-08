"Dal parco all’incompiuta, un quartiere nel degrado"

"Il mio quartiere è abbandonato tra degrado e sporcizia. Noi residenti non ne possiamo più". La professoressa Simona Castellani reclama maggiore cura per la zona tra Fontescodella e corso Cavour, dopo tante segnalazioni rimaste inascoltate. "Al parco di Fontescodella di notte le luci sono spente. Eppure qualcuno ci va, anche al buio, perché da casa sentiamo le voci. Ogni tanto chiamiamo in Comune, segnalando il problema, e allora per qualche giorno le riaccendono, per poi tornare al buio. Quel posto è bellissimo, ma da tempo è troppo trascurato. Il Cosmari passa con un furgoncino, ma nessuno pulisce lo sporco a terra. Certo, è colpa della gente maleducata che sporca, ma comunque un po’ di pulizia è necessaria. Anche il verde ha bisogno di manutenzione, invece il parco è pieno di rami e tronchi spezzati, piante troppo cresciute che rischiano di chiedere, altre secche. Lì ci sono anche dei giochi per bambini, ma se un luogo è fatto per i bambini deve essere sicuro e pulito".

"I sottopassi – prosegue – sono inagibili e chiusi con una rete. Ho telefonato a quella che, dal sito del Comune, dovrebbe essere la responsabile del verde, e mi ha risposto come se non ne sapesse nulla, dicendomi che avrebbe mandato qualcuno. Allora ho fatto qualche foto e le ho spedite al Comune per mail, sperando che si possa intervenire". Un altro posto da curare di più, prosegue la residente, è il monumento alla Resistenza, "pieno di foglie e immondizia, come se non pulisse nessuno da due anni. Tutto il verde lì intorno sembra abbandonato". Un problema serio è quello dell’incompiuta in piazza Pizzarello. "Per quella sono preoccupata. Capisco che è di un privato, che c’è il fallimento, ma quella è una piazza centrale, vicina al terminal dei pullman, ci passano ogni giorno centinaia di ragazzi. Ogni tanto vedo qualcuno che entra ed esce, si vedono persone all’ultimo piano, dove ci sono anche scritte sui muri, la recinzione ormai è fatiscente, fatta in parte di rete di plastica, in parte di lamiera ondulata. È una questione anche di sicurezza per chi entra in quella struttura fatiscente. E poi è tutto invaso dalle erbacce, e pieno di grossi ratti. Sarebbe il caso di sistemare la recinzione, con qualcosa di più efficace e anche meno brutto".

"Oltre alla sicurezza – aggiunge la prof Castellani – lì c’è un problema di decoro. Qualche giorno fa mi ha fermata un turista per chiedere informazioni, e io mi vergognavo quasi di fianco a quel disastro". Castellani segnala anche la scarsa cura ai giardini e lungo le mura, "un percorso usato da tantissime persone per arrivare nei luoghi principali della città, soprattutto per i turisti. Sulle siepi sono rimasti solo i vecchi tubi dell’impianto di irrigazione, le piante sono tutte secche. Il verde non c’è più. Anche ai giardini Diaz c’è troppo degrado, mi hanno detto che è in atto un progetto di riqualificazione, ma intanto bisogna tenerli in ordine".