Dal patron Lube alla mamma di Pamela. Tutti i volti dell’incontro con Salvini

e Chiara Marinelli Tra il pubblico dell’incontro a Sirolo con Matteo Salvini e i candidati consiglieri regionali della Lega, erano diversi i volti dell’imprenditoria maceratese. Non è mancato Luciano Sileoni, presidente del gruppo Lube, così come Alfio Caccamo dell’azienda Nefer costruzioni e patron del CorridoMnia Shopping Park. Poi, rimanendo sempre nel ramo edilizia, era presente anche Umberto Antonelli, titolare dell’Eurobuilding spa (la società del progetto "porto Dubai" a Civitanova) ed ex numero uno della Civitanovese calcio.

"Ero ospite dell’evento – ha affermato Alfio Caccamo – credo che il lavoro di Francesco Acquaroli debba andare avanti a prescindere dalle parti politiche in gioco, altrimenti la macchina che si è messa in moto si ferma e si torna punto a capo. Spendo un elogio sull’operato del commissario alla ricostruzione Guido Castelli che tanto sta facendo per l’area del cratere, soprattutto perché ha stabilito delle regole di controllo meticolose sugli appalti pubblici e privati, una misura che prima non c’era mai stata, se penso al dopo terremoto del ‘97. Non solo c’è precisione nel momento dell’appalto ma anche nelle fasi di aggiudicazione, in corso e alle fine dei lavori. Mi auguro che Castelli rimanga al suo posto e che continui".

"Sono stato invitato – ha dichiarato Umberto Antonelli - con il ministro delle Infrastrutture Salvini c’è un confronto su diverse problematiche anche a livello di Ance nazionale. C’è un’attenzione verso il territorio marchigiano e credo che la meriti: questo fa solo che piacere. La nostra è una imprenditoria che ha bisogno di sentire le istituzioni vicine, più che la politica. Le imprese di costruzioni, soprattutto nel settore lavori pubblici, sono coinvolte nei decreti leggi ed è chiaro che sia come Ance nazionale sia come imprenditori dobbiamo sensibilizzare le istituzioni affinché le criticità vengano affrontate in maniera adeguata. Senza dubbio il fatto di essere ascoltati lo interpreto in chiave positive poiché siamo legati in tutto e per tutto alle istituzioni e quando ci sono vicine è un buon segnale".

C’era anche la mamma di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, all’evento dei candidati regionali della Lega a Sirolo, al quale ha preso parte il vicepremier Matteo Salvini. Alessandra Verni, accompagnata da Luca Buldorini (vicepresidente della Provincia e candidato della Lega alle regionali in quota Vannacci), vicino a lei fin dai tempi della tragedia che ha scosso Macerata, ha incontrato Salvini. "Un incontro bellissimo", ha commentato la mamma di Pamela, che ha posto alcuni interrogativi in merito alla vicenda che, secondo lei, non sarebbe ancora chiusa. A cominciare da eventuali complici di Oseghale.

"Ci sono ancora degli interrogativi su questa atroce storia – ha detto Buldorini –. Non giudico il lavoro della magistratura, ma da padre, prima ancora che da politico, mi sento in dovere di dare voce agli interrogativi di una mamma che ha vissuto una tragedia del genere. Oggi (ieri, ndr) ho avuto l’opportunità di dare il mio contributo per dare voce a chi voce non ce l’ha. Ecco perché ho portato qui la mamma di Pamela. Salvini è una persona che ascolta ed ero sicuro che l’avrebbe ascoltata. Si è impegnato a condividere nelle sedi opportune gli interrogativi della mamma di Pamela, che sa che su di me potrà contare sempre. Ci sono in giro persone potenzialmente pericolose e uno solo ritenuto il responsabile, come se avesse fatto tutto da solo. E una mamma che ha passato quello che ha passato lei deve essere ascoltata. La politica non è solo grandi opere. Certo, è anche quello. Ma non dimentichiamo mai di essere umani. E la politica deve essere anche questo. A lei abbiamo teso una mano all’epoca e continuiamo a farlo oggi".