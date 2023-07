Dal pizzaiolo a chi lavora sull’asfalto "Si soffoca, ma non ci fermiamo"

di Lucia Gentili

Questi giorni è caldo per tutti, ma per loro ancora di più. Da chi passa ore davanti al forno, come fornai e pizzaioli, a chi è impegnato sull’asfalto rovente, da chi è bardato con tute e dispositivi di protezione individuale per versare metallo fuso in fonderia a chi anticipa l’orario di lavoro all’alba. Ventilatori, acqua e integrazioni sono il kit di "sopravvivenza", con la speranza che temperature più sopportabili non tardino ad arrivare. "Lavoriamo sull’asfalto – esordisce Pier Nicola Abbati, titolare della ditta Omega Segnaletica di Monte San Martino (Comune di cui è vicesindaco), che si occupa per l’appunto di segnaletica stradale – e quest’estate sembra più afosa del solito. C’è però chi sta peggio di noi, ovvero chi fa gli asfalti, con 200 gradi che arrivano da sotto. Cerchiamo di lavorare nelle ore meno calde, anche per una questione di sensibilità verso i collaboratori; adesso l’orario in media va dalle 5 alle 11. Di notte sarebbe pericoloso e poi nei centri urbani non sarebbe neanche possibile per i rumori. Dopo due mesi di piogge continue, è arrivato il caldo torrido. Aziende come la nostra lavorano ovviamente soprattutto durante la bella stagione, abbiamo delle scadenze e non possiamo fermarci. Speriamo almeno che queste temperature record non durino a lungo e di tornare presto a valori normali". Integratori multivitaminici sono ormai il pane quotidiano di Giorgio Francesconi (pizzaiolo da cinque anni), che ha aperto la sua pizzeria, "Giorgione", lo scorso dicembre a Tolentino. "Se fuori il termometro misura 40 gradi – spiega –, noi dentro ne percepiamo almeno 5-7 in più. È dura lavorare così, ma andiamo avanti, un po’ con il ventilatore, un po’ aprendo le porte. All’ingresso c’è l’aria condizionata. Almeno i clienti ci danno soddisfazione, anche se in questo periodo iniziamo a vederli per lo più dalle 19, quando si respira. Chi fa un mestiere come il mio comunque è abbastanza abituato al caldo: l’anno scorso lavoravo in cucina e, tra bollitori, piastre e friggitrici, si sfioravano i 58 gradi. Purtroppo siamo passati dal maltempo a 40 gradi. Ci auguriamo che le temperature si stabilizzino quanto prima".