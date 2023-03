Dal Puma volley a Branciari Premiati gli sportivi da record

Sei pergamene del Premio Macerata Più – il riconoscimento simbolico che l’amministrazione comunale ha istituito per sottolineare il valore dello sport e premiare le eccellenze sportive sia sotto il profilo dei risultati che dell’etica – ad altrettanti atleti maceratesi che si sono distinti ognuno nella propria disciplina. A consegnare i riconoscimenti, nella sala consiliare del palazzo comunale sono stati il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi. "Abbiamo concepito Macerata Più come premio simbolico, ma non solo simbolico, per chi fa dello sport il core business della propria esistenza – ha detto l’assessore Sacchi –. Per l’amministrazione comunale lo sport occupa un posto di rilievo sia come attività di riqualificazione dell’impiantistica sia come iniziative. Questo premio vuole essere un grazie della città nei vostri confronti e dare più valore e premiare non solo le eccellenze sportive di Macerata, che conta ben 154 associazioni del settore per ben 64 discipline, ma anche l’attenzione che viene rivolta all’etica dello sport". I riconoscimenti sono andati alla squadra Puma volley campione d’Italia 2022 nel campionato misto di pallavolo; a Stefano Branciari campione italiano di Trout Area per squadre di società nel 2022 e vicecampione italiano nel 2023; a Maria Chiara Cera del Macerata Nuoto pluricampionessa per la Federazione Sport sordi Italia detentrice del record italiano nei 50 e nei 200 dorso e medaglia di bronzo nella staffetta 4x200 stile libero alle Olimpiadi dei sordi Brasile 2022; a Riccardo Zaffrani Vitali, capitano e veterano della squadra di nuoto per salvamento del Centro Nuoto Macerata e medaglia di bronzo e due quarti posti alla Coppa del mondo di salvamento; a Roberto Ripani, triathleta del Centro Nuoto Macerata, affetto da sindrome di Parkinson segnalato anche per la sua attività di sensibilizzazione sul tema che lo ha visto lanciare il motto "Tremo & non temo!" e partecipare alla traversata dello Stretto di Messina e, infine, a Mauro Antonini presidente della Macerata Nuoto che ha ricevuto dal Comitato Paralimpico Italiano la Palma d’oro, il massimo riconoscimento in Italia per un tecnico sportivo.